Sinan Akçıl: Aşk ateşinden yanıyorum
29.01.2021 08:32
Evlilik soruları üzerine "Durun şimdi Oğuzhan (Koç) gibi yapayım; hangi mikrofon?" diyen Akçıl, kendi esprisine kahkahalarla güldü.
Evlilik soruları üzerine "Durun şimdi Oğuzhan (Koç) gibi yapayım; hangi mikrofon?" diyen Akçıl, kendi esprisine kahkahalarla güldü.
"Sürpriz, her şey güzel olacak" diyen Sinan Akçıl'a Azeri diyetisyen Nez Aliyeva'nın kendisinden bebek beklediği iddiası da soruldu. Ancak bu soru şarkıcıyı sinirlendirdi: "Ben size ne diyorum, siz ne diyorsunuz. Ben 'aşk ateşinden yanıyorum diyorum' arkadaşım!"
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