Sinan Akçıl, Ayda bebek ile sohbetini anlattı - Son Dakika

Sinan Akçıl, Ayda bebek ile sohbetini anlattı

18.12.2020 00:57
Sinan Akçıl, Ayda bebek ile sohbetini anlattı, System.String[]

Tuzla Belediyesi'nin sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı ve moderatörlüğünü Aslı Hünel'in yaptığı 'Aslı Hünel ile Rengarenk" programının bu haftaki konuğu Sinan Akçıl oldu.

Tuzla Belediyesi'nin sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı ve moderatörlüğünü Aslı Hünel'in yaptığı 'Aslı Hünel ile Rengarenk" programının bu haftaki konuğu Sinan Akçıl oldu.

Tuzla Belediyesi'nin Koronavirüs sürecinde sosyal medya hesabı Instagram'dan başlatmış olduğu canlı yayınlara sanatçılar yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Moderatörlüğünü Aslı Hünel'in yaptığı, "Aslı Hünel ile Rengarenk" programının bu haftaki konuğu sanatçı Sinan Akçıl oldu. Programın ilk bölümüne Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'da katıldı. Sinan Akçıl geçtiğimiz günlerde evinde ziyaret ettiği, İzmir depreminde yıkılan binanın enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebeğin doğum gününü canlı yayında kutladı. Aslı Hünel'in Tuzla'da konserlerin ne zaman başlayacağını sorması üzerine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Aşıları vurulacağız, yüzde 90 aşılanmaya eriştiğimiz zaman artık eskisi gibi sosyal mesafeye dikkat etmeden, sosyal hayatımızı sürdüreceğimiz bir Türkiye'yi hep beraber hayal ediyoruz. Çok iyimser olacak ama ben yaza doğru hep beraber o günleri göreceğiz diye düşünüyorum" dedi.

"Tuzla halkı adına Tuzla'dan selamlar"

Aslı Hünel'in, canlı yayında Sinan Akçıl'ı yanına alarak Başkan Yazıcı'ya sürpriz yaptı. Başkan Yazıcı, Sinan Akçıl'a," İstanbul'un bir ucundayız. İstanbul Tuzla'dan başlar diyoruz ama burada bitiyor. Tüm Tuzla halkı adına Tuzla'dan selamlar" dedi. Sinan Akçıl ise Başkan Yazıcı'yı tebrik ederek," Çok güzel işler yapıyorsunuz. Sizi tebrik ediyorum. Aslı ve sizin adınızı duyunca ben de bu programda yer almak istedim. Ben 'Aşıyı olmam, aşıyı içerim' dedim. Bekliyoruz. Ondan sonra da Tuzla'yı ayağa kaldırırız" dedi. Başkan Yazıcı iyi yayınlar dileyerek "Öncelikle Aslı Hanım'ın birbirinden kıymetli çok konukları oldu. Bugün özellikle de sizin yazar, yüreğini ruhunu koyan, kalbini ve duygularını koyan ve söyleyen bir sanatçısınız. Şeref verdiniz. Tuzla'nn balık, köfte ve enginarı çok meşhurdur" dedi.

Sinan Akçıl Ayda bebeğin doğum gününü kutladı

Binlerce vatandaşın izlediği yayın sırasında, İzmir depreminde yıkılan binanın enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebeğin doğum gününü kutlayan Sinan Akçıl," Aydacığımın bugün doğum günü. İzmir'de 80 saatten fazla enkaz altında kalan Ayda'nın doğum günü. Buradan doğum gününü kutluyorum. Babacığı Uğur Abi'nin ellerinden öpüyorum. Abisinin gözlerinden öpüyorum. Çok tatlılar. Melek olmuş annelerine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Çok özel anlardı. Ayda, "Sinan Abi" dedi. Ben orada eridim zaten. "Sinan Abi bizim evimiz kırıldı" dedi. Bu beni çok etkilemişti. Zor zamanlardı. Azerbaycan'a çok desteğim. Her Türk vatandaşının yapması gerektiği gibi" dedi. - İSTANBUL

Tuzla Belediyesi, Sinan Akçıl, Aslı Hünel, Tuzla, Magazin, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Sinan Akçıl, Ayda bebek ile sohbetini anlattı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

MHK Başkanı Serdar Tatlı: VAR sadece bir opsiyondur, son karar yine hakemindir Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi Enes Ünal'ın ilk golünü attığı Getafe, Kral Kupası'nda turladı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu sözleri: Bana büyük terbiyesizlik yaptı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, toplu aşılama için tarih verdi Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Bakan Koca, vaka sayısının düşüşe geçtiği 4 ili paylaşıp uyardı: Yoğun bakım yükümüz devam ediyor Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu
Koronavirüs aşısı yönetmeliğine acil kullanım onayı hükmü ekledi Koronavirüs aşısı yönetmeliğine acil kullanım onayı hükmü ekledi         
00:23
Sergen Yalçın, maç sonrası isyan etti: Ne yapalım, bir şey konuşmayalım mı? Sergen Yalçın, maç sonrası isyan etti: Ne yapalım, bir şey konuşmayalım mı?         
00:06
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısı Ahmet Davutoğlu'na soruldu: Parti kapatmak oy veren kitleleri cezalandırmaktır         
23:17
Biden, Rusya'nın adının geçtiği siber saldırılarla ilgili gözdağı verdi: Sorumlular bedel ödeyecek Biden, Rusya'nın adının geçtiği siber saldırılarla ilgili gözdağı verdi: Sorumlular bedel ödeyecek         
22:53
Yılın en iyi futbolcusu Bayern Münih'li Robert Lewandowski oldu Yılın en iyi futbolcusu Bayern Münih'li Robert Lewandowski oldu         
22:49
Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı         
20:53
Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı         
20:33
Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı         
19:48
Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez         
16:57
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu         
16:01
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar         
13:37
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
13:14
Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek         
12:20
İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı         
10:50
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 01:15:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sinan Akçıl, Ayda bebek ile sohbetini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei