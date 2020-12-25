Sinan Akçıl'dan SMA hastası Ali Eymen'e yardım eli

Sinan Akçıl, avukat Gülnur Tutumoğlu ile birlikte Instagram hesabından canlı yayın yaparak bağış kampanyasına destek oldu.

'KONSER BİLE VERİRİM'

Şarkıcı, Ali Eymen bebeğin tedavisi için her türlü fedakarlığa hazır olduğunu söyleyerek, "Ben her şeyi yapmaya hazırım. Konser bile veririm" dedi.

Ali Eymen bebek için daha önce Arda Turan canlı yayın yapmıştı. Turan, taptığı yayında imzalı Galatasaray formasını 15 bin Euro vererek açık artırmaya çıkarmıştı.



