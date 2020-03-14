Sinan Akçıl: Emrah büyüğümüz
6 saat önce
Son dönemde Emrah'la yaşadığı polemikle gündemde olan Akçıl, "Ben albümün mutluluğunu yaşarken enteresan bir atışma oldu aramızda.
Son dönemde Emrah'la yaşadığı polemikle gündemde olan Akçıl, "Ben albümün mutluluğunu yaşarken enteresan bir atışma oldu aramızda. Artık gerçekten böyle şeyler bana çok komik geliyor. Bizim sektörde aslında bu çok oluyor. Bizim bu büyük kuşaklarımız bazen duruyor ve bize giydiriyorlar. Ama dediğim gibi adının başında her ne kadar küçük de olsa her zaman büyüğümüzdür" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:34
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