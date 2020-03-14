Sinan Akçıl: Emrah büyüğümüz

Son dönemde Emrah'la yaşadığı polemikle gündemde olan Akçıl, "Ben albümün mutluluğunu yaşarken enteresan bir atışma oldu aramızda. Artık gerçekten böyle şeyler bana çok komik geliyor. Bizim sektörde aslında bu çok oluyor. Bizim bu büyük kuşaklarımız bazen duruyor ve bize giydiriyorlar. Ama dediğim gibi adının başında her ne kadar küçük de olsa her zaman büyüğümüzdür" dedi.