Oyuncu Burcu Kıratlı'nın 550 bin lira dolandırıldığı iddiası üzerine açılan davada, şarkıcı eşi Sinan Akçıl, tanık sıfatıyla ifade verdi.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya şikayetçi Burcu Kıratlı Akçıl ile avukatı katılırken, tutuksuz sanık Mine Mumcu'yu avukatı temsil etti.

Duruşmada ifade veren Kıratlı, sanık Mumcu'nun yurt dışında telekomünikasyon işleri yaptığını, özel numaraları yurt dışından satın alıp Türkiye'ye getirerek tanınmış kişilere daha pahalıya sattığından bahsettiğini söyledi.

Sanıkla karı yarı yarıya bölüşmek üzere anlaştıklarını dile getiren Kıratlı, "2 kez banka üzerinden havale yaptım. İlk seferde 300 bin lira, ikincide 450 bin lira gönderdim. Sanık, bana kar payı olarak 100 bin lira civarında para gönderdi. 3. defada 550 bin lira para gönderdim. Bana karıyla birlikte 850 bin lira olarak geri verecekti. Sonrasında bunun 'ponzi sistemi' olduğunu öğrenince çıkmak istedim. Paramı geri vereceğini söyledi ama o günden sonra ulaşamadım. Kandırıldım, paramı da alamadım." diye konuştu.

Tanık Sinan Akçıl ise eşinin sanık Mumcu ile iş yaptıklarını, eşinin ilk kar payını aldıktan sonra sözleşme yaptıklarını aktardı.

Sanığın 2 kez kar payını zamanında ödediğini kaydeden Akçıl, ancak 3.'üncü de eşini oyalamaya başladıklarını ifade etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kıratlı'nın davaya müdahillik talebini kabul etti.

Sanık Mumcu hakkında savunmasının alınması için yakalama kararı çıkarılmasına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mine Mumcu'nun "nitelikli dolandırıcılık" suçundan hapisle cezalandırılması istenmişti.