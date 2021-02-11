Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın nişan töreninden sonra ortaya çıkan gerçek - Son Dakika

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın nişan töreninden sonra ortaya çıkan gerçek

11.02.2021 19:46
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın nişan töreninden sonra ortaya çıkan gerçek, System.String[]

Sinan Akc¸ıl ve Burcu Kıratlı çifti nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Akçıl, önceki akşam Kıratlı'yı ailesinden istedi. Çift aile arasında yapılan törenle nişanlandı. Nişan törenine Burcu Kıratlı'nın üvey babası Kenan Erçetingöz'ün katılmaması dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti evlenmek için gün sayıyor. İkili, önceki akşam aile arasında nişanlandı.

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın nişan töreninden sonra ortaya çıkan gerçek

Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın nişan töreninden sonra ortaya çıkan gerçek - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Sivasspor'u 1-0 yenen Antalyaspor, yarı finalde Alanyaspor ile eşleşti Soylu'dan, Yazıcıoğlu kazasıyla ilgili dikkat çeken açıklama: Biz de o helikopterle gidecektik Saadet Partisi'nden 'genel başkan değişikliği' iddialarına net yanıt: Söz konusu dahi değil Hakim karşısına çıkan Nagehan Alçı kendini, "Kocamla alakası yok" diyerek savundu Ünlü çift koronavirüsten kaçmak için 4 çocukla dünyayı gezdi Barış Akarsu'nun hayatı beyaz perdeye taşınıyor Bu kez durum ciddi, kar fena bastıracak! Valilik'ten sonra bir uyarı da AKOM'dan geldi Antalya'da ilginç olay! Balkondan atlayan kadının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
Son Dakika: Türkiye'de 11 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 7 bin 590 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 7 bin 590 yeni vaka tespit edildi         
19:44
Bakan Koca: Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor Bakan Koca: Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor         
19:41
Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'ın 6 maçlık cezası 3'e indirildi Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'ın 6 maçlık cezası 3'e indirildi         
19:11
PSG-Başakşehir maçının ırkçı hakemleri Coltescu ve Sovrenin yargılanacak PSG-Başakşehir maçının ırkçı hakemleri Coltescu ve Sovrenin yargılanacak         
18:37
Cihangir Ceyhan'ın garsonluk ve düğün fotoğrafçılığı yaptığı ortaya çıktı Cihangir Ceyhan'ın garsonluk ve düğün fotoğrafçılığı yaptığı ortaya çıktı         
17:47
Son Dakika: Apartmandakiler panikle dışarıya koştu! Bahçelievler'de 14 katlı binada patlama Son Dakika: Apartmandakiler panikle dışarıya koştu! Bahçelievler'de 14 katlı binada patlama         
16:57
Katı atık ayrıştırma tesisinde yeni doğmuş kız bebek cansız bedeni bulundu Katı atık ayrıştırma tesisinde yeni doğmuş kız bebek cansız bedeni bulundu         
15:58
Kuruluş Osman ekibi, Burak Özçivit'in kötü davranışları yüzünden seti bıraktı Kuruluş Osman ekibi, Burak Özçivit'in kötü davranışları yüzünden seti bıraktı         
15:47
Siyah elbiseli pozlarını paylaşan Fahriye Evcen'in pozlarına beğeni yağdı Siyah elbiseli pozlarını paylaşan Fahriye Evcen'in pozlarına beğeni yağdı         
14:41
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın" sözlerine Yunan Başbakan'dan yanıt         
14:36
20 yaşındaki genç, en yakın arkadaşının üvey babası oldu 20 yaşındaki genç, en yakın arkadaşının üvey babası oldu         
14:22
Bomba iddia: Mezdeke dansı yapan spiker Hande Sarıoğlu, Habertürk'ten kovuldu Bomba iddia: Mezdeke dansı yapan spiker Hande Sarıoğlu, Habertürk'ten kovuldu         
14:20
3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı 3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı         
14:19
İndirim yapmadığı için katledilen 3 çocuk annesinin son sözleri: Çocuklarım görmesin beni İndirim yapmadığı için katledilen 3 çocuk annesinin son sözleri: Çocuklarım görmesin beni         
13:15
Meryem Uzerli'nin sır gibi sakladığı bebeğinin babası ortaya çıktı Meryem Uzerli'nin sır gibi sakladığı bebeğinin babası ortaya çıktı         
13:03
Didem Soydan, Burak Deniz'le kıskançlık yüzünden kavga ettiği yönündeki haberleri yalanladı Didem Soydan, Burak Deniz'le kıskançlık yüzünden kavga ettiği yönündeki haberleri yalanladı         
12:29
Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu         
08:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2021 20:01:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın nişan töreninden sonra ortaya çıkan gerçek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei