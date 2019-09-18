Sinan Aktaş'tan 'Boğazköprü' tepkisi

Saadet Partisi Melikgazi Melikgazi İlçe Başkanı Sinan Aktaş, Boğazköprü'de devam edilen tadilat çalışmalarını eleştirerek, "Karayolları iki avuçluk yerde ne iş yapıyor" dedi.



Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Sinan Aktaş, Boğazköprü'de devam eden tadilat çalışmalarını eleştirdi. Aktaş, yaptığı açıklamada, "Boğaz köprü neden açılmıyor. Karayolları iki avuçluk yerde ne iş yapıyor. Bu kadar tecrübeli kurumun bunca zamandır 1 köprü ve 3 kilometrelik yolu bitirememesi gerçekten hiç anlamlı değil. 15. Yüzyılın ilkel teknolojisi ile Fatih Sultan Mehmet 3 ayda dev gibi Rumeli Hisarını bitiriyor ama AK Parti kıytırıktan bir köprüyü 6 ayda bitiremiyor. Bunun üzerinde uzun uzun düşünmek gerekmez mi? 2014 yılında yine böyle kapatılıp 12.2 milyon TL harcama yapılarak tadilatı yapılan Boğazköprü bitirilip açıldıktan 10 gün sonra yapılan yol çökmüş, asfaltı yeniden yapılıp tekrar açılmış, ancak 1 ay sonra yeniden yolda çökme olunca 3. kez çöken yol yeniden yapılmış" dedi.



Aktaş, "Nisan 2019'da yeniden köprü ayaklarında çökme olduğu için yeniden tadilata alındı. 3 ayda biteceği söylenen yol 6 ay oldu neredeyse ama hala bitirilemedi. Görünen o ki daha da bitecek gibi görünmüyor. Boğazköprü şehrin ana girişi konumunda olan önemli bir nokta. Şu an kapalı olması nedeniyle Ankara, Niğde, Nevşehir istikametinden gelen araçlar Kuzey çevre yolunu kullanıyor. Bu durum şehrimiz için oldukça büyük bir sıkıntı. Anbar bölgemizdeki esnaflarımız, osb ve bölgedeki diğer sanayi sitelerimiz bu durumdan oldukça şikayetçiler ve ciddi zarar görmektedirler. Buna ilaveten şehrimize gelen misafirlerimiz şehir merkezinden geçememekte ve şehir merkezindeki esnaflarımızdan alışveriş yapamamakta, yeme içme ihtiyaçlarını giderememektedir. Bu durum aynı zamanda şehir merkezindeki esnaflarımıza da ciddi zarar vermektedir. Kayseri'miz maalesef AK Parti hükümeti tarafından çok ihmal edilmektedir. Neredeyse hiç dikkate dahi alınmamaktadır. Şehrimizin seçilmiş yöneticileri ise maalesef işin Ankara ayağı ile hiç ilgilenmemektedirler. Ayrıca başlamış işlerin bitirilmesi veya yeni yatırımların şehrimize getirilmesi için hiçbir gayret göstermemektedirler. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başta AK Parti milletvekilleri olmak üzeri şehrimizi mecliste temsil eden diğer siyasi partilerin vekilleri, sık sık Ankara'ya gidip gelen Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç, Ticaret Odası Başkanımız, Sanayi Odası Başkanımız ve Esnaf Odası Başkanımıza sesleniyorum. Lütfen şu konuyla ilgilenin ve şehrimizin iş adamları, esnafları ve vatandaşlarımız daha fazla sıkıntı çekmesin ve zarar görmesin. Bir şehrin ana giriş kapısı 6 ay kapalı olur mu? Allah aşkına siz söyleyin" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ