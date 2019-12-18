Sinan Aslan: "İpekyolu hak ettiği hizmete kavuşacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinan Aslan: 'İpekyolu hak ettiği hizmete kavuşacak' - Son Dakika

Sinan Aslan: "İpekyolu hak ettiği hizmete kavuşacak"

6 saat önce

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, her zaman halkın ve esnafın yanında olmaya çalıştığını belirterek, "İpekyolu hak ettiği hizmete kavuşacak" dedi.

Sinan Aslan:

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, her zaman halkın ve esnafın yanında olmaya çalıştığını belirterek, "İpekyolu hak ettiği hizmete kavuşacak" dedi.


Başkan Vekili Sinan Aslan, beraberindeki İl Defterdarı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Murtaza Kamar ve ilgili birim müdürleriyle şehir merkezinde vatandaşların uğrak noktalarından olan Sanat Sokağı başta olmak üzere PTT Caddesi, Kuş Kafesi Sokağı, Şemsiyeli Sokak ve Nur Baba Sokaktaki esnafla bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarını bizzat yerinde dinleyen Aslan, esnaflarla yakından ilgilenerek, yapılması gereken çalışmalar hakkında birim müdürlerine gerekli talimatları verdi.


Özellikle Sanat Sokağı'nda uzun zamandır halkın nazarında kötü imaj bırakan seyyar satıcı sorunu ve kaldırım işgaliyle ilgili gerekli önlemlerin alınması konusunda birim müdürlerine gerekli hassasiyetin gösterilmesini isteyen Başkan Vekili Sinan Aslan, incelemelerin amacının sorunları yerinde görüp esnaf ve vatandaşlarla istişare etmek olduğunu kaydetti. Aslan, "Sanat Sokağı ve devamında bulunan diğer sokaklarımız için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Burada özellikle sizlerle buluşarak sizlerin de görüşlerini almak istiyoruz. Sizler burada vergi veren, kira ödeyen, istihdam sağlayan, işverenler olarak her türlü zorluğa göğüs geriyorsunuz. Birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. En azından bizde burada sizlerle bir araya gelerek yanınızda olduğumuzu gösterip, çalışacağımız projelerde sizlerden gelen talepleri de dikkate alarak şehrimize yakışacak çalışmalar sunmak istiyoruz" dedi.


Başkan Vekili Sinan Aslan, halkla bütünleşerek yapılacak hizmetlerin daha verimli ve isabetli olacağını ifade ederek, "Her zaman halkımızın ve esnafımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Fırsat buldukça sizleri ziyaret edip, üzerimize düşen hizmetleri yapmanın gayreti içinde olacağız. Yapacağımız hizmetlerin süreklilik sağlaması ve korunması konusunda sizlere de görevler düşüyor. Bu bilinç ve şuurla elbirliği yaparak, ilimizin hak ettiği değere kavuşmasına destek olalım" ifadelerini kullandı.


Esnaf ve vatandaşlar ise, belediyenin yaptığı çalışmalardan memnuniyet duyduklarını, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın samimiyetle sorunlarını dinlemesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, teşekkürlerini sundular. - VAN

İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilgisayarı tamir olmayınca teknomarketi birbirine kattı
Türk salyangozu Fransız sofralarını süslüyor Kuyumcular uyardı! Bakır karışımlı düşük ayarlı altın tuzağına dikkat Belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi

Son Dakika Haberleri
00:30 Samsun'da çıkan yangında 25 bin balya saman kül oldu - Son Dakika
00:26 İtalya Başbakanı Conte ile BM Genel Sekreteri Guterres Libya'yı görüştü - Son Dakika
00:26 Yakalama kararı sonrası Morales'ten ilk açıklama - Son Dakika
00:25 Forkliftin altında kalan işçi öldü - Son Dakika
00:22 Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonunda 10 kişi tutuklandı - Son Dakika
22:15 Yaralandıktan sonra acile kaldırılan işçiye yapılan müdahaleler işe yaramayınca itfaiye çağrıldı - Son Dakika
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 00:31:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sinan Aslan: "İpekyolu hak ettiği hizmete kavuşacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]