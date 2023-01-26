Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Emre Yüksel ve Tolgahan Demirbaş tutuklandı - Son Dakika
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Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Emre Yüksel ve Tolgahan Demirbaş tutuklandı

26.01.2023 13:17

Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada Emre Yüksel ve Tolgahan Demirbaş tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 17'ye yükselirken Emre Yüksel'in sosyal medya ve bazı mecralarda MHP genel başkan yardımcısının özel kalemi olduğu iddia edilmişti. MHP bu iddiayı "MHP Grubu'nda herhangi bir sıfatla Emre Yüksel isimli bir çalışanımız bulunmamaktadır" diyerek kesin bir dille yalanlamıştı.

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve S.Ö. hakkında gözaltı kararı verilmişti.

EMRE YÜKSEL VE TOLGAHAN DEMİRBAŞ TUTUKLANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Demirbaş ve Yüksel, bugün adliye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Demirbaş ve Yüksel tutuklandı.

TUTUKLU SAYISI 17'YE ÇIKTI

S.Ö.'nün emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Tutuklanan 2 kişiyle birlikte soruşturmada tutuklu sayısı 17'ye yükseldi. 4 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Sinan Ateş

NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 15 şüpheli tutuklanmış, 4 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

MHP: EMRE YÜKSEL İSİMLİ ÇALIŞANIMIZ BULUNMAMAKTADIR

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, geçtiğimiz günlerde yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan "MHP genel başkan yardımcısının özel kalemi Emre Yüksel gözaltına alındı" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti. Semin Yalçın, şunları kaydetti: "MHP Genel Merkezi'nde genel başkan yardımcılarının özel kalem kadrosu olmadığı gibi genel merkezde veya TBMM MHP Grubu'nda herhangi bir sıfatla Emre Yüksel isimli bir çalışanımız bulunmamaktadır. Geçmişte de böyle bir çalışanımız olmamıştır. Bu husus, devletin SGK kayıtlarından da açıkça anlaşılabilir. Haberler tamamıyla gerçek dışıdır."

Kaynak: DHA
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