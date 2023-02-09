Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı'nın ilk ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı'nın ilk ifadesi ortaya çıktı

09.02.2023 12:14
Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı'nın ilk ifadesi ortaya çıktı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı'nın ifadesi ortaya çıktı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı'nın ifadesi ortaya çıktı.

"Kendisiyle kişisel husumetim vardı"

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi, tutuklu Eray Özyağcı'nın ilk ifadesi ortaya çıktı. Ateş ile husumetli olduğunu belirten Özyağcı, "Kendisiyle kişisel husumetim vardı. Ancak kastım öldürmek değil ayaklarına sıkmaktı. Kendisi ölmüş olduğundan bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Husumetimin sebebini söylemek istemiyorum" dedi.

Yurtdışına kaçmaya çalışırken jandarma ekiplerinin büyük başarısı sayesinde yakalanan Özyağcı'nın ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Özyağcı ifadesinde, dosya çerçevesinde tutuklanan ve kendisini Ankara'ya getiren polisler ile cinayet sonrasında kendisini kaçırmakla suçlanan Ülkü Ocakları eski yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ı tanımadığını söyledi.

Olayın geçmişi

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetmiş, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralanmıştı. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı'nın ilk ifadesi ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı'nın ilk ifadesi ortaya çıktı Sinan Ateş'in katil zanlısı Eray Ö. Edirne'de yakalandı Sinan Ateş'in katil zanlısı Eray Ö. Edirne'de yakalandı

Sinan Ateş, Bozkurt, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı'nın ilk ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:54 Gaziantep'te 30 bin ailenin barınacağı çadır kent kuruluyor
14:50 Galatasaray, göçükten çıkarılan gencin enkaz altındayken duvara yazdıklarını paylaştı: Umuda tutunacağız
14:45 2023 fitre bedeli belli oldu! Deprem mağdurlarına Ramazan ayından önce verilebilecek
14:42 Hatay'da yıkılan 3 yıllık binanın müteahhidi konuştu: Her yer yıkıldı, benim binam mı mesele?
14:41 Enkaz altında can veren kızının elini bir an olsun bırakmamıştı! Geriye mutluluk dolu bu kareleri kaldı
14:27 Alex ve Melo, deprem felaketi sonrası Türkiye için yardım maçı organize ediyor
14:27 Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, vatandaşlara seslendi: Gönüllü olarak gelmeyin, yarardan çok zarar olabiliyor
14:24 Son Dakika: Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönem devam şartı aranmayacak
14:16 2.sınıf öğrencisinden depremzedelere duygusal mesaj: Elimden bu kadar geliyor
14:12 Yaşı 7 ama yüreği kocaman! Deprem yardımlarının içinden çıkan not duygulandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2023 15:19:52. #1.13#
SON DAKİKA: Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı'nın ilk ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement