Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı - Son Dakika
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Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı

24.01.2023 14:38
Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı

ANKARA'da, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 2 kişi daha tutuklandı.

ANKARA'da, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 2 kişi daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı, 15 oldu.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta 2022'de, binadan çıktıkları sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Selman Bozkurt omzundan yaralanırken, Sinan Ateş ise hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada 13 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler A.A. ve Ç.Z.'nin de emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolü ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularından sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. A.A. ve Ç.Z., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklu sayısı, 15 oldu.


Kaynak: DHA
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Hacettepe Üniversitesi, Sinan Ateş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı - Son Dakika

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