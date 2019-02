Sinan Ateş, Kars'ta Hocalı Soykırımı Anma Etkinliğine Katıldı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş Hocalı Soykırımının 27. yıl dönümü sebebiyle Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nin düzenlediği "Hocalı Soykırımı Paneline" katıldı.Ülkü Ocakları Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş, Kars Ülkü Ocaklarını ve MHP Kars İl Başkanlığını ziyaret edip, Kars Valiliğine ait makam aracındaki Türk Bayrağını öpen, Ali Kerem Öztürk'e Kars Ülkü Ocaklarında Ay-Yıldızlı al bayrağımızı hediye etti.Ateş daha sonra konuşmacı olarak "Hocalı Soykırımı" paneline katıldı. Geniş bir katılımla düzenlenen panelde Ateş'in yanı sıra, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ferit Salim Sanlı'nın oturum Başkanlığı'nda, Doç. Dr. Yaşar Kop , Dr. Bahadır Bumin Özarslan ve Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Öğr. Gör. Fatih Keskin 'de birer konuşma yaptı.Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş, "Dünya, 1992 yılının 25 Şubatı'nı 26'sına bağlayan gece, insanlık tarihinin utanç tablolarından birine şahitlik etti. Azerbaycan 'ın Yukarı Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı kasabasında, yakın tarihin en kanlı katliamlarından biri yaşandı. O gün Hocalı'da 63 çocuk, 106 kadın,70 yaşlı, 613 soydaşımız akla gelmeyecek bir vahşilikle katledilmiştir. Bu açıkça bir soykırımdır. Biz o gün Hocalı'da öldük. Milletimizle, milliyetimizle yok edilmek istendik. Neden? Türk olduğumuz için" dedi.Türk Milletinin her bir ferdinin merhametli olduğuna değinen Ateş, "Asla suçsuza el kaldırmayan Türkler, Karabağ'da yine nüfusun yarısına eşit görünen Ermenileri evlerinden etmeyi, kovmayı hiç düşünmedi. Beraber yaşamaya devam etti. Ancak Ermenilerin Karabağ'ı kendilerine bağladıkları ilan edildikten sonra diğer Türk ellerindeki Ermeniler gönderildi. Çünkü düşmanın kini görülmüştü. Önce soydaşlarımız evlerinden, yurtlarından sürülüyor, bölgeler Ermenileştiriliyor ama Azerbaycan topraklarında Ermeniler yaşadıkça Ermenistan 'ın o bölgeye karşı iştahını kabartıyordu" diye konuştu."Sadece bu hadise dahi Türk ahlakını, Türk seciyesini göstermeye kafi gelir""Tarih milletlerin mücadelesidir, biz milletlerin kavgasında "Kavgamız bir kuru cihangirlik kavgası değildir." diyen milletin mensuplarıyız. Madem bir kavganın içindeyiz şu halde kavgamız hak içindir, adalet içindir, mazlumsuz bir dünya içindir, "veliyyün küllü mazlumin" olmak içindir diyen Ateş, " "Milli kinimiz bir daha Türk çocuklarına bu acıları yaşatmayacaktır. Nedir milli kin? Bize, düşman olanlara karşı daha tedbirli; bize, düşman olanlardan daha güçlü olmamız gerektiğini bize her an hatırlatan vicdan saatidir. Nedir milli kin? Dün yaşadığımız acıların tekrarını bize düşman olanların inisiyatifine terk etmemektir. Nedir milli kin? Her Türk çocuğuna milletlerinin yaşadığı acıları hatırlatmak, bu acılardan ibret almasını sağlamaktır. Bir serhat şehri olan Kars, ülkemizin Türk dünyasına açılan kapılarından biridir. Bugün tertip ettiğimiz toplantı, bu anlamda sembolik bir öneme sahiptir. Bizim için Kars, daha bir "bismillah"tır. Kültür ve gönül coğrafyamızın girizgahıdır. Niyetimiz durmak değildir. Amacımız ötelere ulaşmaktır. Ülkümüz uzak sanılan coğrafyaları yakın kılmaktır" şeklinde konuştu. - KARS