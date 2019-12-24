Sinan Aygün, Ankara Adliyesi'nde (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinan Aygün, Ankara Adliyesi'nde (2) - Son Dakika

Sinan Aygün, Ankara Adliyesi'nde (2)

6 saat önce

Eski CHP milletvekili ve Togo Kuleleri inşaatının müteahhidi Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin kendisine karşı "irtikap" suçu işledikleri iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında savcıya ifade verdi.

Eski CHP milletvekili ve Togo Kuleleri inşaatının müteahhidi Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin kendisine karşı "irtikap" suçu işledikleri iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında savcıya ifade verdi.

Aygün, avukatıyla birlikte öğle saatlerinde Ankara Adalet Sarayı'na geldi.

Aygün burada, Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ve bazı Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri hakkında açılan soruşturmayı yürüten Memur Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aygün, savcının daveti üzerine adliyeye geldiğini, basın toplantısı ve televizyonlarda dile getirdiği iddiaları savcıya anlattığını söyledi.

Savcının kendisinden bazı belgeler talep ettiğini, bunları dosya halinde sunacağını ifade eden Aygün, "Televizyonda sunduğumuz belgeleri avukatlarımız hazırlayacak, yarın öbür gün sunacağız." dedi.

Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleriyle görüşme yaptığı odaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin polis marifetiyle savcılık tarafından temin edileceğini, savcılığın Ankara Büyükşehir Belediyesinden de görüntü alacağını söyledi.

Savcılığın ses kayıtlarına da bakacağını dile getiren Aygün, Mansur Yavaş ile Ömer Koçak, Coşkun Torun, Haydar Demir ve Berkay Gökçınar'dan şikayetçi olduğunu belirtti.

Sinan Aygün, Ankara Adliyesi'nde (2)

Mansur Yavaş, Sinan Aygün, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:53 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İYİ Parti'den Mansur Yavaş'a destek
Sinan Aygün savcıya ifade verdi Vatandaşı memnun eden uygulama! Üslup kuralına uymayan pazarcının tezgahı kapatılıyor İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok

Son Dakika Haberleri
00:26 Irak'ta DEAŞ saldırısı: 5 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
00:22 Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu eğitimciler için önerilerini Cumhurbaşkanı... - Son Dakika
00:20 Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı - Son Dakika
00:20 İstanbul'da alkollü mekanlarda denetim - Son Dakika
00:15 Osmaniye'de 3 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
00:04 İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 00:30:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sinan Aygün, Ankara Adliyesi'nde (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]