Sinan Aygün Ankara Adliyesinde - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sinan Aygün Ankara Adliyesinde - Son Dakika

Sinan Aygün Ankara Adliyesinde

6 saat önce

Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili iddialarına yönelik Ankara Adliyesine gelerek soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Sinan Aygün Ankara Adliyesinde, System.String[]

Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili iddialarına yönelik Ankara Adliyesine gelerek soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.


Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın kendisinden 25 milyon TL rüşvet istediği yönündeki iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Aygün, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade vermek üzere Ankara Adliyesine geldi. Adliye çıkışı açıklamalarda bulunan Aygün, "Savcının daveti üzerine geldim. Dün basın toplantısında anlattıklarımı yine anlattım. Elimizdeki belgeleri istedi. Belgeleri dosya halinde sunacağım" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Sinan Aygün, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:12 Kaynak: İHA
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