Sinan aygün hakkında açılan soruşturma kapsamında ankara adliyesi'nde ifade verdi - Son Dakika

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Sinan aygün hakkında açılan soruşturma kapsamında ankara adliyesi'nde ifade verdi
6 saat önce
Sinan Aygün hakkında açılan soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'nde ifade verdi. Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:19 Kaynak: DHA
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