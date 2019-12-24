Sinan aygün hakkında açılan soruşturma kapsamında ankara adliyesi'nde ifade verdi-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinan aygün hakkında açılan soruşturma kapsamında ankara adliyesi'nde ifade verdi-2 - Son Dakika

Sinan aygün hakkında açılan soruşturma kapsamında ankara adliyesi'nde ifade verdi-2

6 saat önce

Sinan Aygün hakkında açılan soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'nde ifade verdi-2.

Sinan Aygün hakkında açılan soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'nde ifade verdi-2

Sinan aygün hakkında açılan soruşturma kapsamında ankara adliyesi'nde ifade verdi-2

Ankara Adliyesi, Sinan Aygün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sinan Aygün savcıya ifade verdi
İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu

Son Dakika Haberleri
00:26 Irak'ta DEAŞ saldırısı: 5 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
00:22 Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu eğitimciler için önerilerini Cumhurbaşkanı... - Son Dakika
00:20 Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı - Son Dakika
00:20 İstanbul'da alkollü mekanlarda denetim - Son Dakika
00:15 Osmaniye'de 3 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
00:04 İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 00:30:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sinan aygün hakkında açılan soruşturma kapsamında ankara adliyesi'nde ifade verdi-2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]