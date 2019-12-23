Sinan Aygün, "Madem benim bu rantım 950 milyon lira ben rantı da arsaları da iki kuleyi de ona... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinan Aygün, 'Madem benim bu rantım 950 milyon lira ben rantı da arsaları da iki kuleyi de ona... - Son Dakika

Sinan Aygün, "Madem benim bu rantım 950 milyon lira ben rantı da arsaları da iki kuleyi de ona...

6 saat önce

Sinan Aygün, "Madem benim bu rantım 950 milyon lira ben rantı da arsaları da iki kuleyi de ona veriyorum.

Sinan Aygün,

Sinan Aygün, "Madem benim bu rantım 950 milyon lira ben rantı da arsaları da iki kuleyi de ona veriyorum. Mansur Yavaş, burayı 550 milyon liraya benden alsın. Karşıda ODTÜ var çok yardımsever madem alsın ODTÜ'ye bağışlasın yurt yapsın burayı" dedi. - ANKARA

Mansur Yavaş, Sinan Aygün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:28 Kaynak: İHA
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