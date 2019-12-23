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Sinan Aygün, "Madem benim bu rantım 950 milyon lira ben rantı da arsaları da iki kuleyi de ona...
6 saat önce
Sinan Aygün, "Madem benim bu rantım 950 milyon lira ben rantı da arsaları da iki kuleyi de ona veriyorum.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:28 Kaynak: İHA
Sinan Aygün, "Madem benim bu rantım 950 milyon lira ben rantı da arsaları da iki kuleyi de ona veriyorum. Mansur Yavaş, burayı 550 milyon liraya benden alsın. Karşıda ODTÜ var çok yardımsever madem alsın ODTÜ'ye bağışlasın yurt yapsın burayı" dedi. - ANKARA
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