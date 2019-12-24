Sinan Aygün, Mansur Yavaş hakkındaki iddialarını savcıya anlattı - Son Dakika

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Sinan Aygün, Mansur Yavaş hakkındaki iddialarını savcıya anlattı
6 saat önce
Sinan Aygün, Mansur Yavaş ve bazı belediye meclisi üyelerine ilişkin iddialarını hakkındaki iddialarını savcıya anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:41 Kaynak: AA
Sinan Aygün, Mansur Yavaş ve bazı belediye meclisi üyelerine ilişkin iddialarını hakkındaki iddialarını savcıya anlattı.
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