Sinan Aygün, Mansur Yavaş hakkındaki iddialarını savcıya anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinan Aygün, Mansur Yavaş hakkındaki iddialarını savcıya anlattı - Son Dakika

Sinan Aygün, Mansur Yavaş hakkındaki iddialarını savcıya anlattı

6 saat önce

Sinan Aygün, Mansur Yavaş ve bazı belediye meclisi üyelerine ilişkin iddialarını hakkındaki iddialarını savcıya anlattı.

Sinan Aygün, Mansur Yavaş ve bazı belediye meclisi üyelerine ilişkin iddialarını hakkındaki iddialarını savcıya anlattı.

Sinan Aygün, Mansur Yavaş hakkındaki iddialarını savcıya anlattı

Mansur Yavaş, Sinan Aygün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:41 Kaynak: AA
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