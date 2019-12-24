Sinan Aygün, savcıya ifade verdi - Son Dakika
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Sinan Aygün, savcıya ifade verdi

6 saat önce

CHP eski milletvekili iş insanı Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'li meclis üyeleri hakkında rüşvet iddiasıyla yaptığı suç duyurusuna ilişkin soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Sinan Aygün, savcıya ifade verdi, System.String[]

CHP eski milletvekili iş insanı Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'li meclis üyeleri hakkında rüşvet iddiasıyla yaptığı suç duyurusuna ilişkin soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Sinan Aygün, belediye tarafından mühürlenen sahibi olduğu 'Togo Kuleleri' inşaatına ilişkin aleyhine olan mahkeme kararını üst mahkemeye taşıma karşılığında okul yaptırma bedeli altında 25 milyon lira rüşvet istediğini öne sürdüğü Mansur Yavaş ve 3 CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Aygün, soruşturmayı yürüten savcının talebiyle, akşam saatlerinde avukatıyla birlikte Ankara Adliyesi'ne geldi. Yaklaşık 1 saat savcıya ifade veren Aygün, adliye çıkışında "Savcının daveti üzerine geldim. Dün basın toplantısında anlattıklarımı yine anlattım. Elimizdeki belgeleri istedi. Belgeleri dosya halinde sunacağım" ifadelerini kullandı.

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Özkan ARSLAN/ANKARA, -


Cumhuriyet Halk Partisi, Mansur Yavaş, Sinan Aygün, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:41 Kaynak: DHA
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Sinan Aygün savcıya ifade verdi
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