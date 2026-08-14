Sinan Burhan'dan bomba iddia: Çok önemli bir kurumda değişim olacak - Son Dakika
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Sinan Burhan'dan bomba iddia: Çok önemli bir kurumda değişim olacak

Sinan Burhan\'dan bomba iddia: Çok önemli bir kurumda değişim olacak
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Gazeteci Sinan Burhan, sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımla Ankara kulislerini hareketlendirdi. Siyaset ve bürokrasi gündemine bomba gibi düşen gizemli mesajında detay vermekten kaçınan Burhan, "Bu değişim çok konuşulur. Hem de çok önemli bir kurumda gerçekleşen değişiklik büyük yankı uyandıracak." diyerek takipçilerini merak içinde bıraktı.

Gazeteci Sinan Burhan, sosyal medya hesabından yaptığı gizemli paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Siyaset ve kamuoyu gündemini hareketlendiren kulis bilgisine dair detay vermekten kaçınan Burhan, paylaştığı mesajla takipçilerinde büyük bir merak uyandırdı.

"BU DEĞİŞİM ÇOK KONUŞULUR!"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaklaşan bir idari ve bürokratik değişime işaret eden Sinan Burhan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu değişim çok konuşulur! Hem de çok önemli bir kurumda gerçekleşen bu değişiklik, kamuoyunda büyük yankı uyandıracak. Siyaset gündeminde uzun süre konuşulacak bir gelişme…"

Sinan Burhan'dan bomba iddia: Çok önemli bir kurumda değişim olacak

Burhan’ın bu gizemli çıkışı kısa sürede büyük ilgi çekerken, bahsedilen "çok önemli kurumun" hangisi olduğu ve nasıl bir değişimin yaşanacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Burhan'ın takipçileri yorumlarda bu değişim ile ilgili farklı tahminlerde bulundu.  

Siyaset kulislerinde gözler, önümüzdeki günlerde yaşanacak muhtemel gelişmelere çevrildi.

Sosyal Medya, Politika, Türkiye, Siyaset, Ankara, Medya, Son Dakika

Son Dakika Siyaset Sinan Burhan'dan bomba iddia: Çok önemli bir kurumda değişim olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Umut Senturk Umut Senturk:
    Yalilara bakimevimi actiniz idammi geldi maddeye cin singapur yasalarımi geldi silahsizlanmami.basladi siddet yasalarimi degisti ne oldu halk icin ne degisikligi 0 0 Yanıtla
  • Hüseyin Şentürk Hüseyin Şentürk:
    Vaah 0 0 Yanıtla
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