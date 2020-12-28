Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, Tulum'da eğlencede! - Son Dakika

Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, Tulum'da eğlencede!

28.12.2020 08:10
Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, Tulum'da eğlencede!, System.String[]

Alkollü araç kullanarak, polis memuru Fatih Alagöz'ün şehit olmasına, polis memuru Emre Tetik'in yaralanmasına sebep olan Rüzgar Çetin, İstanbul 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'de yargılanmış, 7 yıl 6 ay hapse mahküm edilmişti.

Alkollü araç kullanarak, polis memuru Fatih Alagöz'ün şehit olmasına, polis memuru Emre Tetik'in yaralanmasına sebep olan Rüzgar Çetin, İstanbul 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'de yargılanmış, 7 yıl 6 ay hapse mahküm edilmişti. Ehliyetine de 1 yıl 6 ay süreyle el konulmuştu.

Çetin, 239 gün sonra cezaevinden çıkmıştı.

Bu dosyada halen Yargıtay'ın kararı bekleniyor.

Artık durulduğunu ve yalnızca işleriyle ilgilendiğini söyleyen Rüzgar Çetin, Beyoğlu Asmalımescit'te aldığı yeni bir binanın restorasyonunu yaptırıp, otel olarak hizmete açacağını belirtmişti.

Yasakların kalkmasıyla yurtdışına çıkan Rüzgar Çetin soluğu ilk önce Miami'de alırken, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte Meksika'nın son dönemlerdeki en popüler turizm bölgesi Tulum'a geçmiş.

Yakın dostu Önder Bekensir ve Serhat Demiral ile birlikte Tulum'da eğlenirken görüntülenen Çetin, sıcak havanın keyfini çıkarıyor.

Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, Tulum'da eğlencede!

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, Tulum'da eğlencede! - Son Dakika Magazin


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