Son Dakika › Magazin › Sinan Çetin: Kemal Sunal o filmde babamdı - Son Dakika Magazin
Sinan Çetin: Kemal Sunal o filmde babamdı
6 saat önce
Ünlü yönetmen, "Hayatımda ilk defa kamera ile film çekmeyi Zeki Ökten'in yönettiği 'Hanzo'nun setinde gördüm. Atıf (Yılmaz) Abi, Ertem (Eğilmez) Abi, Zeki Abi'yi çok özlüyorum, utanmasam ağlayacağım" dedi.
Ünlü yönetmen, "Hayatımda ilk defa kamera ile film çekmeyi Zeki Ökten'in yönettiği 'Hanzo'nun setinde gördüm. Atıf (Yılmaz) Abi, Ertem (Eğilmez) Abi, Zeki Abi'yi çok özlüyorum, utanmasam ağlayacağım" dedi. Kemal Sunal'a başrol verdiği "Propaganda" filminin öyküsünü anlatan Çetin, "Kemal Sunal benim babamdı o filmde. Babamın at üstünde bir fotoğrafı vardır, biz de o fotoğraftan yola çıkarak çektik filmi" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:43
Yıkım endişesi saran vatandaştan Kemal Sunal taktiği çözüm: Evini kamyon kasasına monte etti Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncusu Murat Ünalmış set çalışanına saldırdı Mucize Doktor'un Adil Hocası Reha Özcan "Sanat için soyunurum da sevişirim de" sözleriyle şaşırttı Mustafa Sandal Burcu Esmersoy'a iltifat etti, sosyetik isim Alara Koçibey'i öpücüklere boğdu!