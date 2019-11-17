Sinan Çetin: Kemal Sunal o filmde babamdı

Ünlü yönetmen, "Hayatımda ilk defa kamera ile film çekmeyi Zeki Ökten'in yönettiği 'Hanzo'nun setinde gördüm. Atıf (Yılmaz) Abi, Ertem (Eğilmez) Abi, Zeki Abi'yi çok özlüyorum, utanmasam ağlayacağım" dedi. Kemal Sunal'a başrol verdiği "Propaganda" filminin öyküsünü anlatan Çetin, "Kemal Sunal benim babamdı o filmde. Babamın at üstünde bir fotoğrafı vardır, biz de o fotoğraftan yola çıkarak çektik filmi" diye konuştu.