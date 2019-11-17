Son Dakika Haberleri: Sinan Çetin: Kemal Sunal o filmde babamdı
Son Dakika Magazin Sinan Çetin: Kemal Sunal o filmde babamdı - Son Dakika Magazin

Sinan Çetin: Kemal Sunal o filmde babamdı

6 saat önce

Ünlü yönetmen, "Hayatımda ilk defa kamera ile film çekmeyi Zeki Ökten'in yönettiği 'Hanzo'nun setinde gördüm. Atıf (Yılmaz) Abi, Ertem (Eğilmez) Abi, Zeki Abi'yi çok özlüyorum, utanmasam ağlayacağım" dedi.

Sinan Çetin: Kemal Sunal o filmde babamdı, System.String[]

Ünlü yönetmen, "Hayatımda ilk defa kamera ile film çekmeyi Zeki Ökten'in yönettiği 'Hanzo'nun setinde gördüm. Atıf (Yılmaz) Abi, Ertem (Eğilmez) Abi, Zeki Abi'yi çok özlüyorum, utanmasam ağlayacağım" dedi. Kemal Sunal'a başrol verdiği "Propaganda" filminin öyküsünü anlatan Çetin, "Kemal Sunal benim babamdı o filmde. Babamın at üstünde bir fotoğrafı vardır, biz de o fotoğraftan yola çıkarak çektik filmi" diye konuştu.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:43 
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