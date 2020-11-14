SİNAN ÇETİN KURALLARA UYMUYOR

Teoman ile Sinan Çetin, Kuruçeşme'de yürüyüş yaparken

görüntüledi. Sohbet eden ikili, gazetecileri görünce rahatsız oldu. Teoman,

"Spor falan yapmıyorum. Konserler de iptal oldu. Yarın Konya'ya gidiyorum.

Bu dönemde de para kazanılmayacak konserlerden ama müzisyenlerim geçinebilsin

diye yapıyorum" diyerek, uzaklaştı. Çetin, muhabirlerin kendisine soru

soracağını anlayınca telefonla konuşuyor numarası yaptı. Oğlu Rüzgar Çetin'in

koronavirüs olmasına rağmen partilere katılması ve maske takmamasının sorusuna

sinirlenen yönetmen, yolun karşısına geçip, hızla uzaklaştı. 67 yaşında

olmasına rağmen geçtiğimiz aylardaki gibi tedbirlere uymayan Çetin'in, maske

takmaması şaşırttı. (Mesut Yılmaz-Milliyet)