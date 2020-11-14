Teoman ile Sinan Çetin, Kuruçeşme'de yürüyüş yaparken
görüntüledi. Sohbet eden ikili, gazetecileri görünce rahatsız oldu. Teoman,
"Spor falan yapmıyorum. Konserler de iptal oldu. Yarın Konya'ya gidiyorum.
Bu dönemde de para kazanılmayacak konserlerden ama müzisyenlerim geçinebilsin
diye yapıyorum" diyerek, uzaklaştı. Çetin, muhabirlerin kendisine soru
soracağını anlayınca telefonla konuşuyor numarası yaptı. Oğlu Rüzgar Çetin'in
koronavirüs olmasına rağmen partilere katılması ve maske takmamasının sorusuna
sinirlenen yönetmen, yolun karşısına geçip, hızla uzaklaştı. 67 yaşında
olmasına rağmen geçtiğimiz aylardaki gibi tedbirlere uymayan Çetin'in, maske
takmaması şaşırttı. (Mesut Yılmaz-Milliyet)
Son Dakika › Magazin › SİNAN ÇETİN KURALLARA UYMUYOR - Son Dakika Magazin