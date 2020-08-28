Sinan Değirmeni?nde zamanda yolculuk - Son Dakika

Sinan Değirmeni?nde zamanda yolculuk

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesi sınırlarındaki Sinan Değirmeni, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

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ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesi sınırlarındaki Sinan Değirmeni, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor. Şehir merkezine 35 kilometre uzaklıkta Doyran Köyü'ndeki Sinan Değirmeni ve hiç çivi kullanılmadan yapılan Geç Osmanlı dönemine ait ahşap tahıl ambarları, son yıllarda çok sayıda ziyaretçinin ilgi odağı haline geldi. Günümüze kadar ulaşan yaklaşık 300 yıllık 86 tahıl ambarı, tarım kültürü ve sivil mimari örneği olarak bölgenin en güzel miraslarından biri olarak değerlendiriliyor.

Konyaaltı ilçesi Geyik Bayırı'ndan sonra Çağlarca Köyü yol ayrımından stabilize yol ile ulaşılabilen Sinan Değirmeni, masal köyü andırıyor. Ziyaretçilerini, yaklaşık 900 metre rakımda yan yana dizili ahşap tahıl ambarları ve değirmeniyle Geç Osmanlı döneminde zamanda yolculuğa çıkaran bölge, son yıllarda ilgi odağı haline geldi. Doyran Mahallesi sınırlarındaki Sinan Değirmeni tahıl ambarlarının, antik Likya bölgesinin lahitlerinden esinlenerek yapıldığı tahmin ediliyor. HİÇ ÇİVİ KULLANILMADAN YAPILMIŞBölgede günümüze kadar ulaşabilen 86 tahıl ambarı, tarım kültürü ve sivil mimarinin de önemli örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Çivi kullanılmadan, tahtaların birbirine geçirilmesiyle inşa edilen tahıl ambarlarının sedir ağacından yapılmasının amacı ise reçinesinin kokusu nedeniyle böceklenmenin engellenmesi. EN AZ 250- 300 YILLIKBölgenin en yaşlı bireyi 90 yaşındaki Mevlüt Uygun, Sinan Değirmeni ve tahıl ambarlarının en az 250- 300 yıllık olduğunu belirtti. Uygun, "Herkesin kendine ait bir ambarı vardı. Bu ambarlara buralardaki arazilerde yetişen arpa, buğday ve un koyuyorduk. O zamanlar yol yoktu buralarda" dedi.Günümüzde pek çok ziyaretçinin bu ambarları görmeye geldiğini söyleyen Uygun, bölgenin şimdi turistik bir alan olduğunu kaydetti. Bölgede üç ambarı bulunduğunu da anlatan Uygun, ziyaretçilere bir de kısa zeybek oyunu gösterisi sundu. 2013 YILINDA KORUMAYA ALINDIBölgenin önemini ve mimarisini değerlendiren mimar Sebahat Çevik, Sinan Değirmeni ve tahıl ambarlarının 2013 yılında geniş bir koruma çevresi ile birlikte Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nca tescillendiğini belirtti. Olağanüstü bir coğrafya ve doğa içinde vadide saklı, orijinalliğini hala koruyan bir yerleşim olan Sinan Değirmeni'nin, adını köydeki eski değirmenden aldığını ifade eden Çevik, bölgedeki derenin kuzey yanının Doyran'a, güney yanının ise Geyikbayırı'na ait olduğunu söyledi. Çevik, "Geçmişte tüm çevre yerleşimlerdeki köylüler burada cuma günleri toplanır ve yörenin o zamanki tek camisine gelirmiş. Aynı zamanda burası merkezi bir pazar yeri olarak kullanılırmış. Köylüler alacak ve satacaklarını burada sağlarmış. Dinsel, ticari ve sosyal bir buluşma yeriymiş" dedi.LİKYA LAHİTLERİNDEN ETKİLENMİŞLERTahıl ambarlarının mimarisinin antik Likya bölgesindeki lahitleri andırdığını anlatan Çevik, şunları söyledi: "Bu yapılarda geleneksel yapıların ahşap teknikleri ve formlarında bölgenin klasik dönemine kadar inen derin bir geçmişin yansımalarını görürüz. Çivi kullanılmadan geçme yöntemi ile üretilen sivil yapı taklidi bu ahşap depoların  korunması ile bu gelenek yaşamaya devam edecektir. Bölgede ahşap depolarla birlikte yerleşimi oluşturan geleneksel konutlar da var. Taş ve ahşap kullanılarak yapılan geleneksel konutlarda ise Geç Osmanlı dönemindeki inşaat tekniği görülüyor."

Sinan Değirmeni'nin yerleşiminin depo, evler, değirmen ve çevresiyle korunarak açık- hava müzesine dönüştürülebileceğini de sözlerine ekleyen Çevik, "Yerleşimi, otantik olmayan sonradan eklenmiş uyumsuz beton yapılardan arındırıp,  değirmen, depo ve evlerde temizlik ve güçlendirme çalışması yaparak uygun işlev kazandırılabilir. Odağında bir değirmen olan yaşayan bir köy haline getirebiliriz. Bize düşen geleneksel yapıya saygılı kullanılabilir özel bir köy oluşturmak" diye konuştu.


Konyaaltı, Antalya, Likya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 09:40 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sinan Değirmeni?nde zamanda yolculuk - Son Dakika

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