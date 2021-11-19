Sinan Emre Şekerci multidisipliner diş hekimliğinin avantajlarını anlattı - Son Dakika

Ağız içi dental 3D tarayıcının uygulanmaya girmesi ile çok hassas ve net görüntüler elde edilebiliyor. Bilgisayar destekli tasarımlar ile bu cihaz hasta tedaviye başlamadan önce nasıl bir sonuç ortaya çıkacağını görebiliyor ve daha işleme başlamadan nihai sonuç üzerinde düzenlemeler yapılarak çok daha hızlı bir şekilde istenilen sonuca ulaşılabiliyor. Sinan Emre Şekerci hastalarda saptanan problemlerin alanında uzmanlaşmış hekimler tarafından çözüme ulaştırılması için disiplinler arasında iletişimin olması gerektiğini ve bu sayede doğru tedavinin doğru bir sıralama ile sağlanabildiğini belirtti.

Multidisipliner yaklaşım sadece tedavinin daha hızlı bitirilmesini değil aynı zamanda daha uzun süreli bir sonuç elde edilmesini sağlıyor. Örnek vermek gerekirse gülüş tasarımı hastasında oklüzyonun da değerlendirilmesi ve tasarımın buna göre yapılması sayesinde mevcut ve gelecekte oluşabilecek eklem ve çene hastalıklarının önüne geçilebilmektedir. Yine oklüzyonun doğru değerlendirilmediği durumlarda ise ileride başka sorunlara yol açılacağı da akılda bulundurulmalıdır. Sadece bu örnek bile multidisipliner yaklaşmın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermektedir şeklinde konuştu.