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Sinan Engin, Dortmund'u hafife aldı: Bu Beşiktaş, onların içinden geçer - Son Dakika

Sinan Engin, Dortmund'u hafife aldı: Bu Beşiktaş, onların içinden geçer

12.09.2021 11:26
Sinan Engin, Dortmund'u hafife aldı: Bu Beşiktaş, onların içinden geçer, System.String[]

Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve menajeri Sinan Engin, Beyaz Futbol programında Siyah-Beyazlılar'ın performansı hakkında iddialar açıklamalar yaptı. Engin, "PSG'yi izliyoruz sandım. Beşiktaş ve Dortmund, iki denk takımın maçını merak ediyorum. Beşiktaş gününde olursa Dortmund'un içinden geçer. Çarşamba günü ne olacağını göreceğiz" dedi.

Sinan Engin, Beyaz Futbol programında Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendiği maçı yorumladı. Dortmund karşılaşması hakkında iddialı açıklamalar yaptı.

İşte Engin'in yorumları:

"Bir futbolcu futbolculuğunda ofansif oyuncuyla, zekasıyla oynuyorsa, atıp attırmayı düşünüyorsa bunları analiz edebilir. Bugün Sergen'in çıkardığı kadroya dikkat ettiniz mi? Belki deplasmanda bu kadroyu çıkarmaz. Dortmund maçında da çıkarmayacağı belli. Daha agresif bir orta saha olur Dortmund maçında. Pjanic olur, Alex'i zaten oynatmayacağını düşünüyordum. Ben daha sert ve savunmaya ağırlık veren orta saha bekliyorum o maçta. Top rakipteyken de oynayabilecek bir takım olmasını isteyecektir Sergen"

"BEŞİKTAŞ İÇERİDEKİ MAÇLARI ALIR"

Dortmund'un arkasında sıkıntı var. Beşiktaş ve Dortmund arasındaki maçın hemen hemen denk takımlar arasında oynanacağını söyleyebiliriz. Hepimiz göreceğiz, test maçı. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde ekstra bir durum olmazsa içerideki maçlarını kazanacağını düşünüyorum. Kapasitelerinin yüzde 80'i kadarını oynasalar içerideki maçlarını alırlar.

"LAVABOYA GİDEMEDİM"

İlk 10 dakikada bir baktık tak tak tak paslar falan oluyor. Ben dedim ki PSG'nin maçını mı izliyoruz acaba. Onların da maçı vardı çünkü. Lavaboya gideceğim gidemedim heyecanlı izlemekten. 70-80'den sonra zaten rölantiye aldılar oyunu Dortmund maçını düşünerek.

"ABARTTIN DİYECEKLER"

Sen de amma abarttın diyecekler şimdi bana. Ben Dortmund maçında, neredeyse iki denk takımın karşılaşmasının nasıl olacağını merak ediyorum. Beşiktaş gününde olsun Dortmund'un da içinden geçerler.

"TALİSCA FAKTÖRÜ VARDI"

Dortmund yenilmeyecek takım mı? Şimdi orada oyunu bir oturtsun Beşiktaş bak göreceksiniz, inanın bana kazanabilir bu maçı. Umut Güner zamanı kurulan Pepeli, Adrianolu, Taliscalı kadro vardı mesela. Talisca faktörü vardı kadroda o ayrı ama bu kurulan kadro da hemen hemen ona yakın.

"HAALAND'I TUTARIZ"

Haaland'ı Milli maçta da gördük. İyi organize olursak, iyi hazırlanırsak Haaland'ı yine tutabilir Beşiktaş. Zaten Sergen onların hepsini çok iyi yapacaktır. Bugünkü kadroyla ilgisi olmayan bir takım çıkacaktır orada. Eğer Şampiyonlar Ligi maçı olmasaydı bu Malatya maçı daha farklı biterdi.

"HAALAND'I ÇIKAR, FARK YOK"

Ben Beşiktaş orta sahasında Dortmund'a karşı Josef Pjanic ve Atiba'nın oynayacağını düşünüyorum. Haaland'ı çıkar Beşiktaş'tan ne farkı var.

"BEŞİKTAŞ 3-1 KAZANABİLİR"

2-1, 3-1 yeneceğini düşünüyorum Dortmund'u. Kötü oynarsa 3 de yiyebilir o ayrı. Ben iyi oynayacaklar diye düşünüyorum. Futbol bu, ne olacağını bilemezsin. Türk Milli Takımı'nın ayarında bir takım mıydı Karadağ mesela?

"NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Beşiktaş İnönü'de Dortmund'u mu yenemeyecek? İnönü'de denk maç olur Dortmund'la diyorum. Kimleri yendi burada Beşiktaş. Çarşamba ne olacağını göreceğiz..."

Sinan Engin, Dortmund'u hafife aldı: Bu Beşiktaş, onların içinden geçer

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Son Dakika Spor Sinan Engin, Dortmund'u hafife aldı: Bu Beşiktaş, onların içinden geçer - Son Dakika Spor


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