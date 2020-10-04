Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı - Son Dakika

Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı

Beyaz TV'den ayrıldığını açıklayan Ertem Şener'ın neden istifa ettiğini program partneri Sinan Engin açıkladı. Engin, Şener'in sağlık sorunları nedeniyle Beyaz Futbol'a devam edemediğini belirtti.

Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarının moderatörü ve Beyaz TV Spor Koordinatörü Ertem Şener'in istifasının nedeni belli oldu.

Ertem Şener, sunuculuğunu yaptığı Beyaz Futbol'dan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Şener, "Kamuoyuna açıklamam; Gördüğüm lüzum üzerine Beyaz Tv ile bugün "Kendi isteğimde" yollarımı ayırdım. Beyaz Futbol ve Derin Futbol'a bundan sonraki yayın hayatında başarılar dilerim. Sn. Osman Gökçek'e 9 yıldır gösterdiği ilgi ve alaka için teşekkürlerimi borç bilirim.'' açıklamasında bulundu.

ERTEM ŞENER BEYAZ TV'DEN NEDEN AYRILDI?

Sinan Engin ise 3 Ekim tarihli Beyaz Futbol programında bu ayrılığın sebebini açıkladı. Engin, Şener'in sağlık sorunları nedeniyle Beyaz Futbol'a devam edemediğini belirtti.

Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı

Beyaz Futbol, Sinan Engin, Ertem Şener, Beyaz TV, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 00:26

Son Dakika Spor Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı - Son Dakika Spor

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