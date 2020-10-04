Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı

Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarının moderatörü ve Beyaz TV Spor Koordinatörü Ertem Şener'in istifasının nedeni belli oldu.

Ertem Şener, sunuculuğunu yaptığı Beyaz Futbol'dan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Şener, "Kamuoyuna açıklamam; Gördüğüm lüzum üzerine Beyaz Tv ile bugün "Kendi isteğimde" yollarımı ayırdım. Beyaz Futbol ve Derin Futbol'a bundan sonraki yayın hayatında başarılar dilerim. Sn. Osman Gökçek'e 9 yıldır gösterdiği ilgi ve alaka için teşekkürlerimi borç bilirim.'' açıklamasında bulundu.

ERTEM ŞENER BEYAZ TV'DEN NEDEN AYRILDI?

Sinan Engin ise 3 Ekim tarihli Beyaz Futbol programında bu ayrılığın sebebini açıkladı. Engin, Şener'in sağlık sorunları nedeniyle Beyaz Futbol'a devam edemediğini belirtti.