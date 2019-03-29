Son Dakika Haberleri: Sinan Genim 54 Yıllık Fotoğraf Arşivini Atatürk Kitaplığı'na Bağışladı

Sinan Genim 54 Yıllık Fotoğraf Arşivini Atatürk Kitaplığı'na Bağışladı

37 dakika önce

MİMAR Dr. Sinan Genim, 54 yıllık birikimlerinden oluşan 20 bini aşkın özel fotoğraf arşivini İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Atatürk Kitaplığı'na bağışladı.

Sinan Genim 54 Yıllık Fotoğraf Arşivini Atatürk Kitaplığı'na Bağışladı, System.String[]
MİMAR  Dr. Sinan Genim, 54 yıllık birikimlerinden oluşan 20 bini aşkın özel fotoğraf arşivini İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Atatürk Kitaplığı'na bağışladı. Programda konuşan İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, "Nadir eserler, kitaplar, belgeler ve kartpostallar Atatürk kitaplığında mevcut durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çok önemli hizmetlerinden birisidir. Bu çalışma ile araştırmacılara çok büyük katkılar sağlayacak" dedi

 

İBB'nin katkılarıyla Sinan Genim'in 54 yıllık fotoğraf albümü Atatürk Kitaplığına bağışlandı. Albüm, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve Mimar Dr. Sinan Genim'in katılımıyla İBB Atatürk Kitaplığı'nda düzenlenen programla arşiv meraklılarına sunuldu.  Genim'in arşivinde; İstanbul ve Anadolu'nun çeşitli bölgeleriyle, dünyanın çok sayıda ülkesinde çektiği, arkeolojik alan, müze, anıtsal yapı ile sivil mimarlık örneklerine ait negatif ve diapozitifleri içeren fotoğraflar yer alıyor.

 

"ARAŞTIRMACILARA ÇOK BÜYÜK KATKILAR SAĞLAYACAK"

 

Bu arşivin araştırmacılar için çok faydalı olacağını söyleyen Baraçlı, "Bizim için Atatürk Kitaplığı ve hizmetleri çok önemli. Onun için de Sinan hocamız 1965 yılından itibaren biriktirmiş olduğu ve kendisinin çekmiş olduğu fotoğrafları bize hediye etti. Biz de bunları hem dijitalleştireceğiz hem de araştırmacıların hizmetine açacağız. Bu sadece Sinan hocanın arşivi açısından değil birçok arşivi bünyemizde barındırıyoruz. Nadir eserler, kitaplar, belgeler ve kartpostallar Atatürk kitaplığında mevcut durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çok önemli hizmetlerinden birisidir. Bu çalışma ile araştırmacılara çok büyük katkılar sağlayacak" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:56 Kaynak: DHA

Hayri Baraçlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sinan Genim, Mustafa Kemal Atatürk, Kültür Sanat
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