Sinan Güler'den anlamlı ziyaret
35 dakika önce
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı oyuncularından Sinan Güler, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'nı ziyaret etti.
Fenerbahçe Beko
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:19 Kaynak: AA
Basketbol Takımı oyuncularından Sinan Güler
, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı
'nı ziyaret etti.
Tecrübeli basketbolcu, Fatih
ilçesinde yer alan Kanserli Çocuklara Umut Vakfında tedavi gören çocuklara moral ziyareti gerçekleştirdi.
Sinan Güler, vakıfta sohbet edip, oyunlar oynadığı çocuklara hediyeler verdi.
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