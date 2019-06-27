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Sinan Güler'den anlamlı ziyaret

35 dakika önce

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı oyuncularından Sinan Güler, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'nı ziyaret etti.

Sinan Güler'den anlamlı ziyaret, System.String[]
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı oyuncularından Sinan Güler, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'nı ziyaret etti.
Tecrübeli basketbolcu, Fatih ilçesinde yer alan Kanserli Çocuklara Umut Vakfında tedavi gören çocuklara moral ziyareti gerçekleştirdi.
Sinan Güler, vakıfta sohbet edip, oyunlar oynadığı çocuklara hediyeler verdi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:19 Kaynak: AA
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