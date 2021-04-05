Sinan Gümüş, 13 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı - Son Dakika
Sinan Gümüş, 13 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı
05.04.2021 19:54
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk maçında Denizlispor'u konuk ettti. Sarı-lacivertlilerin başındaki ilk maçında kadroda büyük değişikliklere gitmeyen Belözoğlu, sürpriz bir ismi sahaya sürdü. Fenerbahçe'de Sinan Gümüş, ligde 13 maç sonra ilk 11'de forma şansı buldu.
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5.04.2021 20:14:31. #1.11#
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