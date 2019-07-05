Son Dakika Haberleri: Sinan Gümüş Genoa'da
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Sinan Gümüş Genoa'da

9 dakika önce

İtalya kulübü Genoa, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sinan Gümüş'ü renklerine bağladı.

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İtalya kulübü Genoa, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sinan Gümüş'ü renklerine bağladı.
İtalyan kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Sinan Gümüş'ü transfer ettiğini açıkladı. Genoa, oyuncu ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığı belirtti. Geçtiğimiz yıl 30 maçta forma giyen Sinan Gümüş, 3 gol atıp 5 de asist yapmıştı. Genoa'da bir dönem Galatasaray forması giyen Koray Günter de yer alıyor. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:45 Kaynak: DHA
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