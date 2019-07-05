Sinan Gümüş Genoa'da
9 dakika önce
İtalya kulübü Genoa, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sinan Gümüş'ü renklerine bağladı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:45 Kaynak: DHA
İtalya kulübü Genoa, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sinan Gümüş'ü renklerine bağladı.
İtalyan kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Sinan Gümüş'ü transfer ettiğini açıkladı. Genoa, oyuncu ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığı belirtti. Geçtiğimiz yıl 30 maçta forma giyen Sinan Gümüş, 3 gol atıp 5 de asist yapmıştı. Genoa'da bir dönem Galatasaray forması giyen Koray Günter de yer alıyor.
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