Sinan Gümüş, ilk antrenmanına çıktı

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce 'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını yaptı. Yeni transfer Sinan Gümüş de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 15:55

Kaynak: İHA

Türkiye'den Avrupa Birliği'ne Doğu Akdeniz tepkisi: Konsey, Yunanistan ve GKRY'nin esiri olduğunu bir kez daha teyit etti