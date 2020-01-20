Sinan Gümüş sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
Son Dakika Spor Sinan Gümüş sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika Spor

Sinan Gümüş sağlık kontrolünden geçti

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un bugün renklerine bağladığı Sinan Gümüş, sağlık kontrolünden geçti.

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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un bugün renklerine bağladığı Sinan Gümüş, sağlık kontrolünden geçti. 5 yıl boyunca Galatasaray'da top koşturan sağ kanat oyuncusu Sinan Gümüş, geçen sezon İtalya'nın Genoa takımına transfer olmuştu. Antalyaspor'un resmi sağlık sponsoru Memorial Antalya Hastanesi'nde detaylı kan tetkikleri yapılan Sinan Gümüş, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. 26 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer, efor, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.


Antalyaspor, Sinan Gümüş, İtalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:49 Kaynak: DHA
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