Sinan Gümüş sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
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Sinan Gümüş sağlık kontrolünden geçti

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un bugün renklerine bağladığı Sinan Gümüş sağlık kontrolünden geçti.

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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un bugün renklerine bağladığı Sinan Gümüş sağlık kontrolünden geçti. Bugün resmi imzayı atan 26 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla birlikte takıma dahil oldu.


5 yıl boyunca Galatasaray'da top koşturan sağ kanat oyuncusu Sinan Gümüş, geçtiğimiz sezon İtalya'nın Genoa takımına transfer olmuştu. Antalyaspor'un resmi sağlık sponsoru Memorial Antalya Hastanesi'nde detaylı kan tetkikleri yapılan Sinan Gümüş; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. 26 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolleri; akciğer, efor, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. Kendisini sezon sonuna kadar Antalyaspor'a bağlayan resmi imzayı bugün atan 26 yaşındaki futbolcu, kontrollerin tamamlanmasıyla birlikte takıma dahil oldu. - ANTALYA

Antalyaspor, Sinan Gümüş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:49 Kaynak: İHA
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