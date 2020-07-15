Sinan Gümüş şoku: Sizinle... - Son Dakika

Sinan Gümüş şoku: Sizinle...

Fenerbahçe'de gözler Sinan Gümüş transferinde.

Fenerbahçe'de gözler Sinan Gümüş transferinde... Sarı-Lacivertliler, Sinan Gümüş'ün bonservisini elinde bulunduran Genoa ile temasa geçti. İtalyan ekibinden, "Transfer önceliği, Sinan'ın kiralık oynadığı Antalyaspor'da. Eğer onlarla anlaşma sağlanamazsa, sizinle görüşürüz" yanıtı geldi

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Sarı-Lacivertliler, Sinan Gümüş'ün bonservisini elinde bulunduran Genoa ile temasa geçti. Başarılı oyuncuyu transfer etmek için şartları soruldu.


Ancak İtalyan ekibinin, "Transfer önceliği, Sinan'ın kiralık oynadığı Antalyaspor'da. Eğer onlarla anlaşma sağlanamazsa, sizinle görüşürüz" yanıtı geldi.


Fenerbahçe şimdi 26 yaşındaki hücum oyuncusuyla el sıkışıp avantajlı konuma geçmek istiyor. Gümüş, büyük olasılıkla gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek. (Fanatik)



Sinan Gümüş, Fenerbahçe, Gümüş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:41 

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