Sinan Gümüş'ten Antalyaspor'a büyük katkı - Son Dakika
Son Dakika Spor Sinan Gümüş'ten Antalyaspor'a büyük katkı - Son Dakika Spor

Sinan Gümüş'ten Antalyaspor'a büyük katkı

7 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Sinan Gümüş, 4 maçta attığı 3 golle takımına büyük katkı sağladı.

Sinan Gümüş'ten Antalyaspor'a büyük katkı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Sinan Gümüş, 4 maçta attığı 3 golle takımına büyük katkı sağladı.


Antalyaspor'un devre arasında İtalya'nın Genoa takımından kadrosuna kattığı Sinan Gümüş, kısa sürede takıma alışarak formayı kaptı. Gümüş, gösterdiği performansla da herkesin takdirini topladı. Bu sezon Süper Lig'de 4 maça çıkan Sinan, takımına 3 gol ile katkı sağladı. Sağ açık ve forvet arkası mevkiilerinde oynayabilen 26 yaşındaki futbolcu, Kayserispor deplasmanında penaltıdan takımının ilk golünü attı. Gollerini sürdüren Sinan Gümüş, Antalyaspor'un mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı Kasımpaşa maçında attığı iki golle galibiyetin mimarı oldu. Sinan Gümüş, 4 maçta attığı 3 kritik golle takımına 4 puan kazandırdı.


Sinan Gümüş, deplasmanda karşılaşacakları Yeni Malatyaspor karşısında da takımının en büyük kozu olacak. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:56 Kaynak: İHA
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