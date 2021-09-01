Sinan Gümüş'ün başı belada! Ali Koç, "Ona sorun yaratacağım" dedi

Türkiye'yi etkisi altına alan Delta, ilk virüsten 2 kat daha ölümcül! Tek bir çaresi var

Sinan Gümüş, Başkan Ali Koç'u karşısına aldı. Ali Koç, dün akşam Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın programında, "Kadro dışı bıraktığımız bir futbolcumuza iyi bir teklif geldi, işimiz kolaylaşacaktı. Ancak bu oyuncu maaşının iki mislini istedi. Sorun çıkartana sorun yaratırız. Büyük bir kulübü rehin alamazsınız. Devre arasında da göndermem, mayısa kadar oturturum. Birkaç arkadaş iyi dinlesin" ifadelerini kullanmıştı.

ADANA VE KARAGÜMRÜK DE İSTEDİ

Gazeteci Yağız SabuncuoğluSinan'a gelen tekliflerin bilgisini aktardı. Sabuncuoğlu, "Sinan Gümüş için Bundesliga'dan 2 milyon Euro civarında teklif geldi. Sinan Gümüş teklifi reddetti. Kulübün görüşüp belli noktaya geldiği; Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük ile de şu ana dek anlaşamadı. Sinan fesih için kontrat süresince olan maaşının tamamını istiyor" detayını paylaştı.

ARTIK OYNAMASI ZOR

Sinan Gümüş için artık geri dönüş yok. Bu teklifleri kabul etmezse çalışmalarına takımdan ayrı olarak devam edecek.