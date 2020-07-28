Sinan Gümüş ve Jahovic için resmi açıklama! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Spor Arena'dan Uğur Yapıcı'ya konuşan Süğlün; "Adis Jahovic için Beşiktaş'tan kimsenin iletişime geçmediğini belirtirken, 'Beşiktaş'tan Jahovic için şu anda bize gelen bir teklif yok ve herhangi bir bonservis bedeli de belirlemedik. Jahovic bizim için çok önemli ve Antalyaspor'un en büyük değerlerinden birisi haline geldi.' dedi.

'Sinan Gümüş Antalyaspor'da devam etmek istediğini söyledi'

Antalyaspor ile olan kiralık kontratı sona eren ve Genoa'ya dönen Sinan Gümüş için de konuşan Murat Süğlün; 'Sinan Gümüş ile devam etmek istiyoruz ama Genoa ile olan kontratını halletmesi lazım. Sinan ile görüştük adı geçen diğer takımlardan da teklifler olduğunu ancak bizimle devam etmek istediğini söyledi Sinan bizimle çok mutlu.' İfadelerini kullandı.