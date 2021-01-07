Sinan ilk golünü attı
07.01.2021 21:26
Fenerbahçeli futbolcu Sinan Gümüş, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.
Fenerbahçeli futbolcu Sinan Gümüş, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında oynanan müsabakada sarı-lacivertli futbolcu Sinan Gümüş bu formayla ilk kez golle tanıştı. Maçın 12. dakikasında sol kanatta topla buluşan Gümüş, çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Gümüş, 61. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bırakırken, daha önce Süper Lig'de forma giydiği 8 müsabakada takımına gol veya asist yönünden katkıda bulunmamıştı. - İSTANBUL
Son Dakika '15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı Sinovac aşısı, Brezilya'daki denemelerde yüzde 78 etkinlik gösterdi Son Dakika: Bakan Koca ile BioNTech kurucusu Uğur Şahin arasında koronavirüs aşısı görüşmesi Son Dakika: Türkiye'de 7 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 12 bin 171 yeni vaka tespit edildi Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı Acun Ilıcalı, Mesut Özil transferinde kaleyi içten fethetti! Exxen detayı dikkat çekti