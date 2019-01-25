Son Dakika Haberleri: Sinan Kurumuş Hatayspor'dan Resmen Ayrıldı

Sinan Kurumuş Hatayspor'dan Resmen Ayrıldı

2 saat önce

Sinan Kurumuş, Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Hatayspor'dan ayrıldığını açıkladı.

Sinan Kurumuş Hatayspor'dan Resmen Ayrıldı, System.String[]
Sinan Kurumuş, Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Hatayspor'dan ayrıldığını açıkladı.

Hatayspor'un geçen sezon devre arasında transfer ettiği Sinan Kurumuş, takımdan ayrıldığını açıkladı. Hatayspor Kulübü ile anlaşarak karşılıklı olarak sözleşmesini fesheden Sinan Kurumuş, taraftarlara teşekkür etti.

Sinan Kurumuş yaptığı açıklamada, "Geçen sezon devre arası anlaştığım Hatayspor kulübü ile bugün sözleşmemi feshetmiş bulunmaktayım. Hatayspor'da ve Hatay şehrinde geçirmiş olduğum 1 yıl benim için büyük olasılıkla hayatımın en güzel ve en zor zamanlarıydı. Bu kulüp, bu taraftar ve Hatay halkına bana göstermiş oldukları ilgi, alaka ve sevgileri için sadece teşekkür edebilirim. Ben Sinan Kurumuş olarak geçen sezon yaşanan şampiyonlukta takımıma oynadığım maçlarla ve attığım 11 gol ile bir katkı verebildiysem benim için büyük gurur ve mutluluktur" dedi.

Sinan Kurumuş açıklamasının sonunda takım arkadaşlarına, personellere, Yönetim Kuruluna, teknik ekibe ve Hatayspor taraftarına teşekkür etti. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:00 Kaynak: İHA

Hatay, Hatayspor, Sinan Kurumuş, Spor
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