Sinan Oğan açıkladı: 2028'de cumhurbaşkanı adayıyım - Son Dakika
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Sinan Oğan açıkladı: 2028'de cumhurbaşkanı adayıyım

06.06.2023 22:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği yeni kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalardan sonra, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan ve ikinci tur seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan, 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Sinan Oğan, gelecek planlaması yaptığını ve tarafsız kalmak bir seçenek olmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta sonu açıkladığı yeni kabine, bu akşam ilk kez toplandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini işaret ederek, "Bulunduğumuz görevleri bayrak yarışı olarak gördük. Bizler de emaneti bizden sonrakilere teslim edeceğiz" dedi.

SİNAN OĞAN'DAN ÇARPICI AÇIKLAMA

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan ve ikinci tur seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

ADAYLIĞINI İLAN ETTİ

Haber Global canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulunan Oğan, 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Oğan, "Kimseye sır değil, şimdiden ilan ediyorum, 2028 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayıyım." ifadelerini kullandı.

"BEN GELECEK PLANLAMASI YAPIYORUM"

Oğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizi bugün eleştirenler yarın 'haklısın' diyecektir. Ben MHP'den ihraç edildikten sonra hiçbir partiye gitmedim. O zaman AK Parti'den de CHP'den de teklif aldım. Her defasında eleştirildim. O partiye gideyim, bu partiye gideyim tarzında bir siyaset ve yaşam tarzım yok. Şimdi niye o zaman Cumhur İttifakı'nı destekledin diyecekler. Tarafsız kalmak bir seçenek değil. Böyle bir ortamda ben gelecek planlaması yapıyorum, niye tarafsız kalayım ki?"

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