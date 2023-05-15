Sinan Oğan, ikinci tur için bugün ortak bir istişare toplantısı yapacak - Son Dakika
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Sinan Oğan, ikinci tur için bugün ortak bir istişare toplantısı yapacak

15.05.2023 15:20

14 Mayıs seçimlerinin sonuçlanmasının ardından ikinci turda kimi destekleyeceği merak konusu olan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Bugün hem Ata İttifakı'nın bileşenlerini toplantıya davet ettim hem de beraber hareket ettiğim yol arkadaşlarımı davet ettim. Her iki kesimle de istişare toplantısı yapacağız. Bu istişarelerimiz devam edecek ve en kısa sürede inşallah bir neticeye varacağız. Bu netice, Sinan Oğan'ın kararı olmayacak, bir ortak aklın kararı olacak" şeklinde konuştu.

ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, yurt dışı oyların sayımının sürdüğü ATO Congresium önünde yaptığı açıklamada, ilk andan itibaren seçimlerin ikinci tura kalacağını söylediklerini hatırlattı.

"İNCE'DEN BOŞALAN KİTLE BİZE SARDIRDI RESMEN"

Seçimlerden önce yüzde 11-12 civarında oy almayı beklediklerini belirten Oğan, "O oyu aldığımızı da düşünüyoruz aslında ama birtakım sandıklarda yüzde 2'lik bir erozyonumuz oldu. Son gün, son 3 gün Muharrem İnce'den boşalan kitle bize sardırdı resmen. Seçim günü söylenti çıkardılar, okullara 'Sinan Oğan çekildi' diye pankartlar astılar. Her türlü pis oyunu oynadılar ama buna rağmen hedefimizden geri durmadık" değerlendirmesinde bulundu.

"SORUMLU DEVLET ADAMI GİBİ DAVRANACAĞIZ"

Oğan, daha önce Türk milliyetçilerinin, seçimin tam göbeğinde olacağını vurguladıklarını anımsatarak, "'HDP ve HÜDA PAR bu seçimde kilit olmayacak' demiştik. 'Biz, bu seçimin belirleyeni olacağız' demiştik. İstediğimiz bütün hedeflere vardık. Bundan sonra Türkiye'nin bir siyasi krize, çalkantıya girmemesi için bütün sorumluluğu üstleneceğiz, alacağız. Sorumlu devlet adamı gibi davranacağız" diye konuştu.

"KİMİ DESTEKLEYECEĞİMİZE DAİR KARAR..."

"İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?" sorusunu yanıtlayan Oğan, şunları söyledi; "İstişare yapacağız. Bugün hem Ata İttifakı'nın bileşenlerini toplantıya davet ettim hem de beraber hareket ettiğim yol arkadaşlarımı davet ettim. Bugün her iki kesimle de ortak bir istişare toplantısı yapacağız. Bu istişarelerimiz devam edecek ve en kısa sürede inşallah bir neticeye varacağız. Bu netice, Sinan Oğan'ın kararı olmayacak, bir ortak aklın kararı olacak."

Kaynak: AA
YORUMLAR (6)
  • Abdullah Bayraktar: BU SAATTEN SONRA GÖLGE YAPMA YETER SİNAN Cevap Yaz 12 5 Yayından Kaldır
  • ekrem eser : reis eğer bu adama telefon açıp destek isterse reise de oy vermem. Cevap Yaz 38 17 Yayından Kaldır
  • Zeynep Uçar: Sinan Ogan akıllı bir adamsa akpye geçer. oradan da tekrar ülkücü kimliği ile ilerler. Cevap Yaz 58 40 Yayından Kaldır
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Muharrem İnce, Ata İttifakı, Sinan Oğan, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinan Oğan, ikinci tur için bugün ortak bir istişare toplantısı yapacak - Son Dakika


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