Azerbaycan'ı ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafilesinde Sinan Oğan da yer alıyor - Son Dakika
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Azerbaycan'ı ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafilesinde Sinan Oğan da yer alıyor

12.06.2023 14:05

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan, kararıyla eleştirilerin hedefinde yer almıştı. Duruşunun her zaman arkasında olacağını belirten Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yarınki Azerbaycan ziyaretinde eşlik edecek.

14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 5.1 oy alan Sinan Oğan, 2. tur seçiminde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verme kararı almıştı. Kararı nedeniyle eleştirilerin hedefinde yer alan Oğan geri adım atmamış, hatta seçim zaferinin kutlandığı akşam Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer almıştı.

ERDOĞAN'A EŞLİK EDECEK

Oğan, yarın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinde kendisine eşlik edecek. Oğan'ın iki ülke arasında gerçekleşecek heyetler arası görüşmelerde yer alması bekleniyor.

Sinan Oğan, Azerbaycan seyahatinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edecek

AZERBAYCAN'LA İLİŞKİLERE HAKİM

"Azerbaycan'da Ekonomik ve Mali Sektörün Yapısal Analizi" başlıklı tez ile yüksek lisansını tamamlayan, Azerbaycan'ın bağımsızlığı sonrasında bir süre Elçibey'in Cumhurbaşkanlığı ofisinde çalışan Oğan; 1992 ile 2000 yılları arasında Azerbaycan'da Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Türk Dünyası İşletme Fakültesi'nde Dekan Vekilliği ve Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Aynı dönem TİKA Azerbaycan temsilciliği görevini de eş zamanlı yürüttü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC ve Azerbaycan'a ziyaretler gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC ve Azerbaycan'a ziyaretler gerçekleştirecek

Azerbaycan, Sinan Oğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan'ı ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafilesinde Sinan Oğan da yer alıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan'ı ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafilesinde Sinan Oğan da yer alıyor - Son Dakika
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