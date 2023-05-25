Sinan Oğan'dan Ali Babacan'a olay gönderme: Çeyrek katkı yapmadan bir sürü milletvekili alan genel başkan kimdi? - Son Dakika
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Sinan Oğan'dan Ali Babacan'a olay gönderme: Çeyrek katkı yapmadan bir sürü milletvekili alan genel başkan kimdi?

25.05.2023 23:59

TRT canlı yayınında açıklamalarda bulunan Sinan Oğan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a olay bir gönderme yaptı. Program sırasında Babacan'ın adını hatırlamayan Oğan, "Neydi eskiden AK Parti'de bakanlık da yapmıştı. Çeyrek katkısı olmadan bir sürü milletvekili alan genel başkan neydi?" ifadelerini kullandı.

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı olarak seçimlere giren ve yüzde 5,17 oy alan Sinan Oğan, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 2. tur seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıkladı. Bugün TRT, canlı yayınına katılan Oğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ÇEYREK KATKISI OLMADAN BİR SÜRÜ VEKİL ALDI"

Canlı yayın sırasında Millet İttifakı ortaklarından DEVA Partisi'nin lideri Ali Babacan hakkında olay sözler sarf etti. Oğan, programda Babacan'ın adını hatırlamayarak, "Neydi eskiden AK Parti'de bakanlık da yapmıştı. Çeyrek katkısı olmadan bir sürü milletvekili alan genel başkan neydi? Ali Bey." ifadelerini kullandı.

"MİLLET İTTİFAKI'NA AÇIKÇA MESAJIMIZDI"

Oğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Ali Bey, Ali Babacan'ın partisinden Millet İttifakı'na 66. maddeye yönelik baskı vardı. 'Biz 66. maddedeki Türklük tanımını oradan çıkaracağız' diye. Biz bunun altını çizmekle kimsenin 66. maddeye dokunamayacağının altını çizmiş olduk. Sayın Cumhurbaşkanı'nda da bu konuda hassasiyeti var, bizim de var. Bu Millet İttifakı'na açıkça bir mesajımızdı. Anayasa'nın 66. maddesi, ilk 4 maddesi. Kolay değil bunlara laf etmek. Bu maddelerin hepsi tek tek konuşuldu. Hepsinin üzerinde ortak bir fikre varıldı."

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SON DAKİKA: Sinan Oğan'dan Ali Babacan'a olay gönderme: Çeyrek katkı yapmadan bir sürü milletvekili alan genel başkan kimdi? - Son Dakika
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