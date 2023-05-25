Sinan Oğan'dan Ali Babacan'a olay gönderme: Çeyrek katkı yapmadan bir sürü milletvekili alan genel başkan kimdi?
25.05.2023 23:19
TRT canlı yayınında açıklamalarda bulunan Sinan Oğan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a olay bir gönderme yaptı. Program sırasında Babacan'ın adını hatırlamayan Oğan, "Neydi eskiden AK Parti'de bakanlık da yapmıştı. Çeyrek katkısı olmadan bir sürü milletvekili alan genel başkan neydi?" ifadelerini kullandı.
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25.05.2023 23:31:05. #1.12#
SON DAKİKA: Sinan Oğan'dan Ali Babacan'a olay gönderme: Çeyrek katkı yapmadan bir sürü milletvekili alan genel başkan kimdi? - Son Dakika