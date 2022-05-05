Sinan Oğan'dan Ümit Özdağ'a Destek: "Ümit Özdağ Yarın Saat 11.00 'da Bakanlık Önünde Olacağını Açıkladı. Aynı Saatte Ben de Orada Olacağım" - Son Dakika

Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı aynı programda bize de ağır hakaret lafları etti. Ümit Özdağ yarın saat 11.00'da bakanlık önünde olacağını açıkladı. Aynı saatte ben de orada olacağım. Soylu ve Çataklı gelsinler yüzümüze söylesinler" dedi.

Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'nda Bakan Süleyman Soylu'ya yaptığı çağrıya destek verdi.

Oğan, sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı aynı programda bize de ağır hakaret lafları etti. Ümit Özdağ yarın saat 11.00'da bakanlık önünde olacağını açıkladı. Aynı saatte ben de orada olacağım. Soylu ve Çataklı gelsinler yüzümüze söylesinler."