Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı desteklemesinin ardından Ümit Özdağ, karara çıkıştı: Bu açıklama Zafer Partisi'ni bağlamıyor

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? İşte 10 bin kişiyle yapılan anketten çıkan sonuç

Gündem olan görüntü sonrası herkes aynı soruyu soruyor

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 5 oy olan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 2. turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu.

ÖZDAĞ: KENDİ POLİTİK TERCİHİ

Oğan'ın açıklaması sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyadan paylaşımda bulunan. Özdağ, "Sayın Sinan Oğan'ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi'ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00'de benim tarafımdan yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

VECDET ÖZ: HERKES KENDİNE YAKIŞINA YAPTI

ATA İttifakı'nın bir diğer bileşeni olan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ise "Herkes kendine yakışanı yaptı" dedi.