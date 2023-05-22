14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 5 oy olan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 2. turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu.
Oğan'ın açıklaması sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyadan paylaşımda bulunan. Özdağ, "Sayın Sinan Oğan'ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi'ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00'de benim tarafımdan yapılacaktır." ifadelerini kullandı.
ATA İttifakı'nın bir diğer bileşeni olan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ise "Herkes kendine yakışanı yaptı" dedi.
Son Dakika › Güncel › Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı desteklemesinin ardından Ümit Özdağ, karara çıkıştı: Bu açıklama Zafer Partisi'ni bağlamıyor - Son Dakika