Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı desteklemesinin ardından Ümit Özdağ, karara çıkıştı: Bu açıklama Zafer Partisi'ni bağlamıyor - Son Dakika
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Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı desteklemesinin ardından Ümit Özdağ, karara çıkıştı: Bu açıklama Zafer Partisi'ni bağlamıyor

22.05.2023 17:46

Sinan Oğan'ın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıklamasının ardından Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, "Bu açıklama Zafer Partisi'ni bağlamıyor" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 5 oy olan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 2. turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu.

ÖZDAĞ: KENDİ POLİTİK TERCİHİ

Oğan'ın açıklaması sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyadan paylaşımda bulunan. Özdağ, "Sayın Sinan Oğan'ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi'ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00'de benim tarafımdan yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

VECDET ÖZ: HERKES KENDİNE YAKIŞINA YAPTI

ATA İttifakı'nın bir diğer bileşeni olan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ise "Herkes kendine yakışanı yaptı" dedi.

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ATA İttifakının dağılmasından sonra Sinan Oğan bugün, Ümit Özdağ ise yarın desteklediği adayı açıklayacak ATA İttifakının dağılmasından sonra Sinan Oğan bugün, Ümit Özdağ ise yarın desteklediği adayı açıklayacak

Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı desteklemesinin ardından Ümit Özdağ, karara çıkıştı: Bu açıklama Zafer Partisi'ni bağlamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı desteklemesinin ardından Ümit Özdağ, karara çıkıştı: Bu açıklama Zafer Partisi'ni bağlamıyor - Son Dakika
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