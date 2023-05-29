Sinan Oğan, Yeşil Sol Parti'nin kendisiyle ilgili paylaştığı fotoğrafa tepki gösterdi

Türkiye dün 2. tur seçimleri için sandık başına gitti. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha sandıktan galip çıkarak 13. cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan seçim zaferi sonrası ittifak ortaklarıyla birlikte Külliye'de vatandaşların karşısına çıktı. Erdoğan, liderlerle el ele verip halkı selamlarken, Sinan Oğan da o sıralarda DSP lideri Önder Aksakal ile el ele verdi.

OĞAN'DAN YEŞİL SOL PARTİ'NİN PAYLAŞIMINA TEPKİ

O anlara ilişkin paylaşım yapan Yeşil Sol Parti, Oğan ile HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu'nun el ele olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Bu karede ne görüyorsunuz?" notunu düştü. Sinan Oğan bu paylaşıma sert yanıt verdi.

"ALÇAKÇA YAPILMIŞ BİR MONTAJ GÖRÜYORUZ"

Söz konusu paylaşımı alıntılayan Oğan, "Alçakça FETÖ taktikleriyle yapılmış bir montaj görüyoruz. Bu kadar mı düştünüz, bu kadar mı alçaldınız? Yanımda duran DSP Genel Başkanını montajla değiştirip yerine bunu koydunuz?" ifadelerini kullandı.