Sinan Ören'in yeni hedefi 400 metre engellide Türkiye rekoru - Son Dakika

Sinan Ören'in yeni hedefi 400 metre engellide Türkiye rekoru

Mersin'de yapılacak Olimpik Deneme Yarışmaları'nda ter dökecek milli atlet Sinan Ören, 23 yaş altı erkekler 400 metre engelli kategorisinde Tuncay Örs'e ait 13 yıllık Türkiye rekorunu kırmayı hedefliyor.

Sinan Ören'in yeni hedefi 400 metre engellide Türkiye rekoru, System.String[]

Mersin'de yapılacak Olimpik Deneme Yarışmaları'nda ter dökecek milli atlet Sinan Ören, 23 yaş altı erkekler 400 metre engelli kategorisinde Tuncay Örs'e ait 13 yıllık Türkiye rekorunu kırmayı hedefliyor.

Ankara'da 18-19 Temmuz'da sezonun ilk açık saha yarışmalarının düzenlediği Ali Naili Moran Atletizm Pisti'nde mücadele eden 22 yaşındaki milli sporcu, olimpiyat üçüncüsü Yasmani Copello'nun da koştuğu 300 metre yarışını 32.46'lık derecesiyle kazandı.

Sinan Ören bu zamanıyla, dünya şampiyonu unvanına sahip Ramil Guliyev'in, İsveç'in Karlstad kentinden düzenlenen Folksam Grand Prix 2016 yarışlarındaki 32.61'lik Türkiye rekorunu geçmeyi başararak, yeni rekortmen oldu.

Derecesi aynı zamanda 23 yaş altı Türkiye rekoru olarak da kayıtlara geçen Sinan, büyük sevinç yaşadı.

Belarus'un Minsk kentinde 31 Temmuz- 2 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen Uluslarası Atletizm Yarışmaları'nda yarışan Sinan Ören, şampiyonanın ilk gününde 400 metre seçmesini 46.98 ile kazanıp, en iyi derecesini 47 saniyenin altına indirmeyi başardı.

Milli sporcu, organizasyonun ikinci gününde de derecesini 46.95'e çekerek iki kez PB (personal best) yapıp, şampiyonayı ikincilikle tamamladı.

Mersin'de 6-7 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek Olimpik Deneme Yarışmaları'na katılacak Sinan, organizasyonun ikinci gününde 23 yaş altı erkekler 400 metre engelli kategorisinde Tuncay Örs'e ait 13 yıllık Türkiye rekorunu kırmayı hedefliyor.

Sinan Ören: "Ben inanıyorum ki çok iyi bir derece gelecek"

Milli atlet Sinan Ören, AA muhabirine, çok iyi bir sezon geçirdiğini anlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini anlatan Sinan Ören, "Sezon istediğim gibi geçiyor. Planladığım strateji doğrultusunda ilerliyor ve hedeflerime ulaşıyorum." dedi.

Sinan, son dönemlerde yakaladığı çıkışla rekorlarla dolu bir sezon geçirdiğini belirterek, başarısının kendisine moral verdiğini aktardı.

Hedeflerini büyüterek yoluna devam ettiğini vurgulayan milli sporcu, şunları kaydetti:

"Sıradaki hedefim Mersin'de düzenlenecek Olimpik Deneme Yarışmaları'nda 400 metre engellide Tuncay Örs'e ait Türkiye rekorunu kırmak. Tuncay Örs'ün rekoru 50.70, ben en son 50.75 koşmuştum. Şu anki durumuma bakıldığında rekorun geleceğini görüyoruz. Rekoru kırmak için durmadan çalışıyorum. Ben inanıyorum ki çok iyi bir derece gelecek. Kendi şehrimdeyim, doğup büyüdüğüm topraklarda ev sahibiyim. Benim tam olarak kırmak istediğim rekor buydu. Rekor gelirse tüm sezonun stresini, baskısını üzerimden atıp, çok mutlu olacağım."

Sinan Ören, Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 11:03

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sinan Ören'in yeni hedefi 400 metre engellide Türkiye rekoru - Son Dakika Spor
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