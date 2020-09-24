Sinan Osmanoğlu, Altınordu'da 200. lig maçına çıkacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun takım kaptanı Sinan Osmanoğlu, bu haftaki Beypiliç Boluspor maçıyla kırmızı-lacivertli ekipte 200. lig maçına çıkacak.

Altınordu'ya 2012-2013 sezonunda Galatasaray'dan transfer olduktan sonra, 3. Lig ve 2. Lig şampiyonlukları yaşayan Sinan Osmanoğlu, takımdaki 200. maçı öncesinde, kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Altınordu'nun kendisi için çok önemli bir adım olduğunu belirten Sinan Osmanoğlu, şunları kaydetti:

"Geldikten sonra buradaki aile havası ve sistemli çalışmanın içinde olmak bana da olumlu şeyler kattı. Altınordu formasıyla 200 maça çıkmak gerçekten gurur verici. Bu kapıdan ilk girdiğimde ben de gençtim. Şimdi ise uzun yıllar sonra gençlerle beraberim. Yıllardır emek veriyoruz ve çalışıyoruz. Bunun karşılığı olarak hala buradayım. Böyle bir sistemde yer almak, buradan yetişip yurt dışına giden kardeşlerimize tecrübe aktarabilmek benim için mutluluk verici."

Sinan Osmanoğlu, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile ilk günden beri uyum içinde olduğunu belirterek, "Onun oyun sistemi ve kulübün felsefesi sayesinde kendimi de geliştirmeye çalıştım." ifadelerini kullandı.

Osmanoğlu, 2013-2014 sezonunun ikinci yarısında uzatma dakikalarında attıkları golle 3-2 kazandıkları MKE Ankaragücü maçını hiç unutamadığını dile getirdi.